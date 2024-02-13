Съемки байопика о Брюсе Ли начнутся в конце апреля
Автор: Илья Кувшинов
13 февраля 2024
Режиссером картины выступает Энг Ли
Оскароносный режиссер Энг Ли уже совсем скоро приступит к работе над байопиком о Брюсе Ли. По сообщению World of Reel, съемки проекта должны начаться в конце апреля.
Роль звезды и мастера боевых искусств исполнит сын постановщика, актер Мэйсон Ли (ДОЛГИЙ ПУТЬ БИЛЛИ ЛИННА В ПЕРЕРЫВЕ ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА).
Ожидается, что байопик расскажет о карьере Брюса Ли – в частности, о его переезде из Гонконга в США, преподавании кунг-фу и работе в Голливуде.
Производством картины занимается принадлежащая Sony студия 3000 Pictures. Сценарий грядущей ленты написал Дэн Фаттерман, ранее работавший над КАПОТЕ и ОХОТНИКОМ НА ЛИС.
Фото: кадр из фильма ИГРА СМЕРТИ
Самое читаемое
Фонд кино определил лидеров российского кинопроизводства на 2024 год: чьи проекты смотрят зрители?Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink представил проекты нового сезонаПодробнее
Сказка «Летучий корабль» не выйдет в запланированную датуПодробнее
Предварительная касса четверга: «Мастер и Маргарита» продолжает доминироватьПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Мастер и Маргарита» не сдает позицииПодробнее
Касса четверга: «Мастер и Маргарита» лидирует третью неделю подрядПодробнее
Новинки февраля в онлайн-кинотеатре AmediatekaПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 5–11 февраля 2024 годаПодробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства национальных фильмовПодробнее
Касса России: «Мастер и Маргарита» остается лидером третью неделю подрядПодробнее
«Формула Кино» подала иск к «Синема Парку» на 856 млн рублейПодробнее
Предпродажи уикенда: «Миледи» отстает от «Д’Артаньяна»Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2024» объявил предварительную программуПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 февраляПодробнее
Официальная касса России: падение сборов «Мастера и Маргариты» составило минимальные 6 процентовПодробнее
Warner Bros. все-таки отменит уже готового «Койота против Acme»Подробнее
Disney+ приобрел права на фильм-концерт Тейлор Свифт за более чем $75 млнПодробнее
Московский международный кинофестиваль получит грант на проведение из городского бюджетаПодробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» начал прием заявокПодробнее
В Москве прошла премьера фильма «Рецепт любви»Подробнее