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Съемки байопика о Брюсе Ли начнутся в конце апреля

Автор: Илья Кувшинов

13 февраля 2024

Режиссером картины выступает Энг Ли

Оскароносный режиссер Энг Ли уже совсем скоро приступит к работе над байопиком о Брюсе Ли. По сообщению World of Reel, съемки проекта должны начаться в конце апреля.

Роль звезды и мастера боевых искусств исполнит сын постановщика, актер Мэйсон Ли (ДОЛГИЙ ПУТЬ БИЛЛИ ЛИННА В ПЕРЕРЫВЕ ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА).

Ожидается, что байопик расскажет о карьере Брюса Ли – в частности, о его переезде из Гонконга в США, преподавании кунг-фу и работе в Голливуде.

Производством картины занимается принадлежащая Sony студия 3000 Pictures. Сценарий грядущей ленты написал Дэн Фаттерман, ранее работавший над КАПОТЕ и ОХОТНИКОМ НА ЛИС.

Фото: кадр из фильма ИГРА СМЕРТИ

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