Режиссер «Сумасшедшего сердца» работает над байопиком о Брюсе Спрингстине

Инсайдеры утверждают, что лента будет посвящена созданию его альбома “Nebraska”

Возможно, в скором времени мы увидим фильм о Брюсе Спрингстине – инсайдеры утверждают, что постановщик СУМАСШЕДШЕГО СЕРДЦА Скотт Купер работает с музыкантом над картиной, посвященной созданию его знакового альбома 1982 года “Nebraska”.

История записи пластинки является легендарной среди поклонников американского рокера – “Nebraska”, первоначально представлявшая собой набор черновых версий песен для очередного альбома Спрингстина с его группой E Street Band, превратилась в выдающееся сольное авторское творение. Песни были записаны на четырехдорожечный магнитофон в спальне певца в Нью-Джерси – на тот момент ему было 32 года, и он переживал серьезный приступ депрессии.

Сообщается, что сценарий картины, над которым работает сам Купер, может быть основан на недавней книге Уоррена Зейнса «Избавь меня от безысходности: Создание альбома “Nebraska” Брюса Спрингстина» (Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska), появившейся на прилавках американских магазинов в мае прошлого года.

Фото: кадр из фильма СПРИНГСТИН И Я