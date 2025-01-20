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Создателей «Бруталиста» раскритиковали за использование ИИ в картине

Автор: Илья Кувшинов

20 января 2025

В частности, нейросетью было скорректировано произношение актеров на венгерском языке

Недавнее признание монтажера БРУТАЛИСТА Давида Янчо может стоит фильму потенциального «Оскара» – он рассказал в интервью, что съемочная группа использовала программу Respeecher, чтобы скорректировать произношение актеров Эдриана Броуди и Фелисити Джонс на венгерском языке.

Лента Брэйди Корбета рассказывает о жизни архитектора-еврея, который эмигрирует из Венгрии в США после Второй мировой войны.

По информации TheWrap, речь идет о двухминутном фрагменте картины, в котором вслух на венгерском зачитывается письмо героя Броуди своей жене. Издание подчеркивает, что в других сценах ленты Respeecher задействован не был.

Янчо также добавил, что для фильма при помощи нейросети Midjourney были созданы макеты зданий, спроектированных по сюжету главным героем – правда, впоследствии они были перерисованы настоящим художником. «В индустрии не принято говорить о искусственном интеллекте, но так не должно быть. Необходима максимально открытая дискуссия насчет того, для чего можно использовать нейросети. В фильме нет ничего такого, для чего бы ИИ не использовался бы раньше – просто так можно было ускорить процесс. Мы использовали нейросети для создания мелких деталей, на съемку которых у нас не было ни денег, ни времени», – заявил он.

Факт использования искусственного интеллекта в картине вызвал шум в сети – в частности, некоторые сравнили использование нейросетей в творчестве с допингом на Олимпийских играх. Напомним, что ранее БРУТАЛИСТ был назван лучшим драматическим фильмом на премии «Золотой глобус», а Эдриан Броуди удостоился приза в категории «Лучший актер (драма)».

Фото: кадр из фильма БРУТАЛИСТ

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