Стивен Спилберг может начать съемки ремейка «Буллитта» в следующем году

Главную роль в проекте должен исполнить Брэдли Купер

Стивен Спилберг может приступить к съемкам своей версии полицейского триллера БУЛЛИТТ в следующем году. Об этом сообщает World of Reel.

Инсайдеры утверждают, что в данный момент постановщик занят монтажом документального фильма о композиторе Джоне Уильямсе, который написал музыку для многих картин Спилберга – это занимает большую часть свободного времени режиссера.

Отмечается, что героем в сценарии ремейка за авторством Джоша Сингера (СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ, В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ) все еще остается лейтенант Фрэнк Буллитт, однако сюжет будет совершенно другим.

Главную роль в проекте исполнит Брэдли Купер, который также выступит и продюсером пока еще безымянной ленты – наравне со Спилбергом и Кристи Макоско Кригер. Напомним, что в оригинале 1968 года роль Буллитта играл Стив Маккуин.

Фото: кадр со съемок фильма СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ