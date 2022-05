Каннский рейтинг критиков Screen Daily по-прежнему возглавляет драма Armageddon Time

На данный момент оценено восемь картин основного конкурса фестиваля

22 мая издание Screen Daily представило оценки критиков к фильмам очередного конкурсного дня 75-го Каннского кинофестиваля.

Лидером рейтинга остается драма ARMAGEDDON TIME Джеймса Грэя — ее средняя отметка составляет 2,8 балла. Фильмы TRIANGLE OF SADNESS Рубена Эстлунда и RMN Кристиана Мунджиу получили по 2,5 балла каждый.

Ранее критики оценили фильмы ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГО (реж. Кирилл Серебренников, 2,2 балла) и THE EIGHT MOUNTAINS (реж. Шарлотта Вандермерс и Феликс ван Грунинген, 2,1 балла). Также отмечены картины EO Ежи Сколимовского (2,7), BOY FROM HEAVEN (2,3 балла) и БРАТ И СЕСТРА Арно Деплешена (2,1 балла).

В этом году Каннский смотр продлится до 28 мая.