Ксавье Долан возглавит жюри программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля

Смотр пройдет с 14 по 25 мая

Каннский кинофестиваль назвал имя председателя жюри программы «Особый взгляд» – почетная должность достанется канадскому режиссеру, актеру и сценаристу Ксавье Долану.

Регулярный участник смотра, представлявший там шесть своих картин, Долан также имеет опыт работы в жюри – в 2015 году он был в судейском составе основного конкурса Канн под председательством Джоэла и Итана Коэнов.

Конкурсная программа 77-ого Каннского кинофестиваля будет объявлена 11 апреля, а сам смотр пройдет с 14 по 25 мая.

Фото: кадр со съемок фильма ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ СВЕТА