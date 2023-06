Прямиком из Канн: байеры рассказывают, какие картины российский зритель увидит в скором времени

Рождественский хоррор, пасхальные колокольчики, сны роботов и «Оружейный барон 2»

16-24 мая в Каннах состоялся Marché du Film, европейский кинорынок, который традиционно проходит параллельно с Каннским кинофестивалем. Мероприятие установило рекорд по числу аккредитованных участников: на маркете собралось порядка 14 000 работников индустрии из более чем 120-ти стран; экспонентов и отраслевых мероприятий было больше, чем когда-либо. Marché du Film посетили и представители российских компаний.

БК обратился к отечественным байерам, продолжившим, несмотря на все препятствия, активно закупать независимый контент для России и стран СНГ, с просьбой подвести итоги маркета.

СЕРГЕЙ ЩЕРБИНИН

Генеральный директор компании World Pictures

Рынок был стремительным и насыщенным. У нас прошло гигантское количество встреч, мы выполнили свой план по закупкам, закрыли не менее десяти проектов на этот и следующий годы. Ожидаем ответы еще по ряду предложений. В целом на рынке обсуждались чрезвычайно высокий спрос и конкуренция среди российских закупщиков. Некоторые фильмы уходили по стоимости, в несколько раз превышающей запрашиваемые цены. Закупочная лихорадка продолжилась. Многие приобретения сделаны с превышением текущего спроса у зрителя, который и без того очень нестабилен, тем более в долгосрочной перспективе. Часто создавалось впечатление, что некоторые фильмы покупались не для того, чтобы принести прибыль, а лишь бы не отдавать их другим. Мы старались рисковать осознанно. В отношении российских участников с момента Кинорынка в Берлине ситуация особо не поменялась, но все продавцы, даже не продающие на нашу территорию, открыты к сотрудничеству и охотно делятся свежими проектами. Постепенно открываются двери к большим фильмам. На этом рынке было много интересных картин, в том числе от именитых режиссеров. Много романтических историй в духе ПОСЛЕ. Любая анимация и семейный контент, как всегда, активно разбирались. Не было недостатка в хоррорах и триллерах, но, повторюсь, по чрезмерно завышенным ценам. Что касается экзотики, то мы считаем, что для успеха фильма важна не страна производства, а его коммерческая привлекательность и наличие продающих элементов. Можно вспомнить, что один из самых кассовых прошлогодних хорроров ЗАКЛЯТЬЕ. 13-Й ЭТАЖ был родом из Индонезии, а в текущем году наши мексиканские ужасы также демонстрируют неплохие сборы. Так что мы продолжаем смотреть в сторону рынков Азии, Латинской Америки и любых других стран, где можно найти привлекательные для нашего проката фильмы. Пока мы находимся на стадии подписания документов, но можем сказать, что приобрели самые разнообразные проекты: survival-экшны, триллеры со звездами и интригующими сюжетами на основе бестселлеров, комедии и, само собой, сильные и перспективные в коммерческом плане хорроры.

Среди закупок можем, в частности, анонсировать следующие фильмы. MIRANDA'S VICTIM – криминальный триллер с целой плеядой голливудских звезд, таких как Эбигейл Бреслин, Кайл Маклоклен, Люк Уилсон, Райан Филипп, Энди Гарсия и Дональд Сазерленд. Это основанная на реальных событиях история про расследование жестокого преступления, навсегда изменившая правоохранительную систему США. Картина была показана на фестивалях, имеет высокий рейтинг на IMDb (8,6 балла из 10-ти) и отличные оценки критиков и зрителей. NATIONAL GAMBIT – экранизацию скандинавского бестселлера с гигантскими тиражами, следующая «Девушка с татуировкой дракона». Неизвестный маньяк похищает премьер-министра и предлагает полиции сыграть партию в шахматы, где на кону жизнь руководителя государства, а каждая потерянная фигура означает смерть высокопоставленных чиновников и влиятельных людей. BLUE LIGHT – загадочный, концептуальный хоррор от голливудского режиссера ВЕДЬМИНОЙ ГОРЫ и РОДИТЕЛЬСКОГО БЕСПРЕДЕЛА про компанию друзей, столкнувшихся во время поездки с необъяснимыми событиями и по факту оказавшихся в аду. CHAPEL – новый качественный мистический хоррор в духе ШЕСТОГО ЧУВСТВА и БУГИМЕНА. FOUR IS A CROWD – кассовая озорная комедия известного режиссера Алекса де ла Иглесиа (ВЕДЬМЫ ИЗ СУГАРРАМУРДИ и ДИКАЯ ИСТОРИЯ) в стиле ИДЕАЛЬНЫХ НЕЗНАКОМЦЕВ про злоключения четырех пассажиров такси. HOME FOR RENT – крутой хоррор, референсом которому выступает КУКЛА. IMMORTAL SPECIES – экшн-триллер про выживание, где источником смертельной опасности становятся гигантские крокодилы. Эти древние рептилии способны отобрать звание самых кассовых хищников у акул (достаточно вспомнить сборы КАПКАНА – более 160 миллионов рублей в России и СНГ). К тому же триллеры про крокодилов – это новый тренд на каннском маркете.

АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВ

Генеральный директор компании «Кинологистика»

В этом году у нас не было цели делать в Каннах большое количество закупок. Кинорынок в Берлине стал для нас рекордным – мы отобрали более семидесяти проектов, поэтому в Каннах были спокойнее и закупались очень сдержанно. Я к закупкам отношусь спокойно: фильмы мы всегда найдем. И если их будет чуть меньше – это к лучшему. Любопытных проектов на рынке большое количество, но тех, по которым «бьется математика» – единицы. Соотношение стоимости прав и возможностей рынка, с учетом данных по реализации остальных (не театральных) прав, складывалось не в сторону увлекательного шопинга. Мы действовали аккуратно, проекты отбирали те, на которые не жалко потратить времени и усилий команды. Со стороны продавцов были интересные замечания в духе «вам повезло закрыть сделку в Берлине по тем ценам, сейчас они в три раза выше». С российской стороны проблемы обсуждались одни и те же, думаю, многие коллеги тоже об этом расскажут. Первое: постоянный недосып и – догадайтесь, что второе. Конечно, взвинченная до безумного максимума стоимость прав. Какие сумасшедшие русские выкладывают такие деньги и какие такие они знают механизмы их возврата? Зачем покупать хоррор за 250 000 долларов и на что можно рассчитывать, если он не «выстрелит» в прокате? Множество проектов без очевидного потенциала и возврата инвестиций проданы за серьезные суммы. Про фильмы Ричи и боевик со Сталлоне и говорить не буду – почитаю других. Я встречался только с адекватными людьми, не могу сказать, кто именно так сорил деньгами. Некоторые закупщики ходили по рынку с невеселыми лицами, видимо, из-за нового уровня цен. А может, они грустили из-за того, что с текущим курсом евро пребывание в Каннах было не таким комфортным, как год назад. Всем сейчас очень нравится работать с Россией, в отличие от прошлого года – 99 процентов компаний готовы обсуждать сделки, особенно если платежи к ним будут приходить не из России. В прошлом году были компании, которые даже не хотели встречаться, в этот раз они вели себя гораздо более благоразумно. И никто не вспоминал про due to the challenging geopolitical landscape, our board has suspended the sales team from CIS operations*. Ну, может, и были такие компании, но я старался к ним не ходить. Рынок предлагает разнообразный разножанровый продукт: фильмы с большим коммерческим потенциалом улетают стремительно, остается много всякого контента в серой зоне. С таким нужно возиться и стараться. А кино, которое можно отдать на откуп «экс-мейджору» на выпуск и забыть – продукт штучный, часто уходит еще до рынка по старым каналам либо в первые дни на показе промо. Пропустил одну встречу, причем потому, что продавец напутал с календарем или приездом, – и все, фильм ушел к другой компании. Но расстраиваться точно не стоит. Информацию о совершенных закупках предпочитаю оставить на десерт. В нашем пакете достаточно много азиатского кино, по большей части корейского, но есть один замечательный китайский проект. Подробности будут представлены на нашей презентации в рамках «Российского кинобизнеса» 21 июня в 15:00. Ждем всех на мероприятии «Кинологистики».

* Из-за сложной геополитической ситуации наш совет отстранил отдел продаж от операций в СНГ.

ЯНА КОЛЬЕНЕН и НАТАЛЬЯ ПАВЛОВА

Букеры кинокомпании «Парадиз»

В нашем пакете, как всегда, очень много многожанрового и разнопланового кино, как фестивальных хитов, так и фильмов, которые найдут отклик у самой широкой аудитории. Среди наших новинок анимационный проект ROBOT DREAMS, который был показан вне конкурса на Каннском кинофестивале. Фильм стал настоящим событием и получил самые лестные отзывы от кинокритиков. Это первый анимационный проект прославленного режиссера Пабло Берхера по знаменитым комиксам Сары Варон. Фильм BLACK FLIES – участник конкурсной программы последних Канн от обладателя награды Каннского кинофестиваля Жана-Стефана Совера, который известен своим реалистичным и захватывающим подходом к созданию картин. В главных ролях – обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус», победитель Венецианского, Берлинского и Каннского кинофестивалей Шон Пенн, призер Венецианского кинофестиваля Тай Шеридан и звезда франшизы ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ Кэтрин Уотерстон. Также мы хотели бы обратить внимание на триллер THE CUT со звездой франшизы ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ Орландо Блумом; триллер NIGHT BOAT TO TANGIER от продюсеров фильмов 1917, КРЕДО УБИЙЦЫ, ГОНКА, БОЛЬ И СЛАВА и режиссера Джеймса Марша (ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА), с Майклом Фассбендером и Доналом Глисоном в главных ролях; триллер DREAMQUIL от продюсеров БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИЧЕМ и АДАПТАЦИИ, с участием Элизабет Бэнкс и Джона Си Райли (СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ, ЧИКАГО); драму MONSTROUS BEAUTY, где в главных ролях – звезда легендарной «Игры престолов» Белла Рэмзи и лауреат премии BAFTA Доминик Уэст, снявшийся в культовых сериалах «Корона», «Любовники», «Аббатство Даунтон», «Прослушка»; фэнтези NANDOR FODOR AND THE TALKING MONGOOSE, где сыграли Кристофер Ллойд (НАЗАД В БУДУЩЕЕ) и Саймон Пегг («Доктор Кто», ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ, ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН, АРМАГЕДДЕЦ); комедию FOOL’S PARADISE, где режиссером и исполнителем одной из главных ролей выступил Чарли Дэй (НЕСНОСНЫЕ БОССЫ) и где также сыграли оскароносец Эдриан Броуди (ПИАНИСТ), Кейт Бекинсейл (ДРУГОЙ МИР, ВАН ХЕЛЬСИНГ), Джейсон Судейкис (МЫ – МИЛЛЕРЫ, НЕСНОСНЫЕ БОССЫ), Джейсон Бейтман (НЕСНОСНЫЕ БОССЫ; ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ); RIFF RAFF – комедию с Дастином Хоффманом и звездой сериала «Белый лотос» Дженнифер Кулидж. В наш пакет также попала драма от культового режиссера, любимца кинофестивалей Атома Эгояна SEVEN VEILS. Главную роль там сыграла Аманда Сайфред (МAMMA MIA!, ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ, ДОРОГОЙ ДЖОН, ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ). Наш пакет будет постоянно пополняться, свой выход в прокат ждут еще фильмы с прошедшего Берлинского кинофестиваля, среди которых долгожданный ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА с Энн Хэтэуэй.

МАРК ГУБАРЕНКО

Директор по закупкам компании «Про:взгляд»

Каннский Кинорынок в этом году продолжился на тех же бешеных скоростях, на которых проходил берлинский. Ощущалось, что сейлз-компании выбросили на рынок почти все проекты, которые только смогли. Такого изобилия не наблюдалось даже в доковидные времена. Забастовка сценаристов, конечно же, была лейтмотивом многих встреч, потому что никто не знал, сколько она продолжится и как повлияет на проекты, которые начнут продавать осенью. Возможно, это была одна из причин, по которой конкуренция не выглядела здоровой и логичной. Очень много проектов закрывалось еще до начала рынка или в его первые дни. Мы пытались максимально сохранить холодную голову, но в какие-то моменты у нас тоже включалось горячее сердце, и мы бились за проекты до победного.

Так как мы приехали в Канны уже с четырьмя проектами из официальной программы (включая обладателя «Золотой пальмовой ветви» АНАТОМИЮ ПАДЕНИЯ, которая сейчас является самым ожидаемым фильмом по мнению пользователей «Кинопоиска»), то в основном наши закупки касались 2024 и 2025 годов. И все же из новинок хочется отметить рождественский хоррор IT’S A WONDERFUL KNIFE от создателей таких ярких представителей жанра, как М3ГАН (2023) и ДИЧЬ (2020). И, кстати, это как раз один из тех проектов, за приобретение которого бились многие компании. Выпустим мы его уже в этом году, на наш взгляд, это идеальный хит для новогодних каникул. Невозможно не отметить кафкианский триллер ANDORRA, который выйдет в прокат в конце 2024-го. В этом фильме в духе ОСТРОВА ПРОКЛЯТЫХ Скорсезе будут заняты замечательные актеры Элизабет Дебики (ДОВОД, ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ, сериал «Корона»), Бобби Каннавале (ИРЛАНДЕЦ, БЛОНДИНКА) и Рут Уилсон (сериалы «Темные начала», «Любовники», «Лютер»). Весной следующего года мы представим зрителям испанский паранормальный хоррор THE WAILING со звездой популярнейшего сериала Netflix «Элита», прокатом фильма на родине будет заниматься Universal Pictures. Забегая вперед, хочется отметить, что в начале 2025-го выйдет американский триллер THE PRIMA DONNA от продюсеров ОДЕРЖИМОСТИ и СТРИНГЕРА, также одним из его продюсеров выступит режиссер Дэвид Гордон Грин, снявший последнюю трилогию ХЭЛЛОУИН. В ближайшее время надеемся озвучить информацию по актерскому составу, но пока мы не вправе разглашать эту информацию. Про остальные наши закупки мы расскажем более подробно в рамках презентации на летнем выпуске «Российского кинобизнеса».

АЛЕКСАНДРА ГЕЛЛЕР

Генеральный директор компании «Пионер»

Каннский маркет прошел для нас бодро и очень продуктивно. Было много интересных проектов, меньше ограничений. В ходе более шестидесяти встреч, которые мы провели, мы столкнулись только с тремя компаниями, которые по-прежнему не работают с нашей территорией. В этом плане динамика позитивная, чего не скажешь о стоимости прав на Россию (улыбается). Если говорить об отношениях, то они очень теплые и дружественные, даже несмотря на некоторые запреты. Как и в Берлине, российские участники продолжили сами взвинчивать цены на привлекательный контент, эта тенденция усиливается. На наш взгляд, это не самая верная политика, мы были настроены на закупки по реальной рыночной стоимости. Предложение в этот раз было объективно обширное. Не то чтобы мы активно занимались поиском экзотического контента, но рассматривали и даже подтверждали проекты из Азии. Главное для нас – это целостность, качество проекта и его потенциальный коммерческий успех.

Мы можем анонсировать приключенческую семейную картину THABO AND THE RHINO CASE с потрясающими африканскими съемками и историей в духе наших хитов МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ и ВОЛК И ЛЕВ. Выпустим картину в прокат уже осенью. Также мы приобрели реставрированную версию одного из культовых экшнов, супергеройскую анимацию MASTER KID и волшебный семейный фильм c одной из главных голливудских звезд в касте. С кем – анонсируем чуть позже. Совместно с компанией Magic Film мы уже летом выпустим американский хоррор WHAT JOSIAH SAW. Также на ближайшем «Российском кинобизнесе» мы представим еще две анимации на лето и остальные закупки.

НАДЕЖДА МОТИНА

Генеральный директор компании Arna Media

Прошедший Кинорынок в Каннах отлично вписался в стратегию нашей компании на ближайшие годы. Было много больших коммерческих картин, и нам удалось купить лучшие из них. Так, нашу линейку фильмов пополнили экшн ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН 2 с Николасом Кейджем и Биллом Скарсгардом, очень сексуальный триллер ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА с Николь Кидман, экшн-комедия ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА от режиссера НЕУДЕРЖИМЫХ с Ребел Уилсон в главной роли, стомиллионный экшн СКАЛОЛАЗ 2 с Сильвестром Сталлоне, крокодилий хоррор АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК, новая комедия с Сашей Бароном Коэном СУПЕРИГРА, которую студия Warner будет выпускать в США, и будущий кинопрокатный хит – семейная комедия НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ВОЛШЕБНЫХ ИГРУШЕК от режиссера фильмов ШОУ ТРУМАНА и ВРЕМЯ. А также автомобильный экшн в духе FORD ПРОТИВ FERRARI об одном из самых известных в мире противостояний БОЛЬШАЯ ГОНКА. ЛЯНЧА ПРОТИВ АУДИ и еще несколько масштабных картин, которые мы пока не можем открыто заявить, но обязательно это сделаем. Кроме того, в рамках рынка прошли показы нескольких фильмов, купленных ранее. После просмотра мы повысили внутренние ожидания по каждой из них. Речь идет о комедии ШОПОГОЛИКИ от режиссеров оригинального 1+1, невероятно красивом мистическом триллере ЛУКАВЫЙ и праздничной комедии ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ. Последнюю для проката в США приобрела компания Sony.

РОМАН ДОРОФЕЕВ

Директор по закупкам компании «Русский Репортаж»

Этот рынок был самым насыщенным, самым крупным и самым результативным для нашей компании, он прошел очень хорошо. Мы посмотрели два ранее купленных нами фильма – комедию Мишеля Гондри КНИГА РЕШЕНИЙ с Пьером Нинэ в главной роли и фантастический триллер ВЕНСАН ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ – и остались очень довольны ими. Проекты выйдут в прокат уже в ноябре и декабре 2023 года соответственно.

На рынке наблюдалось много предложений, но любой контент мы рассматриваем с точки зрения окупаемости и прибыльности. В связи с расширением линейки закупок в нашем пакете появились анимационные проекты для всей семьи: прекрасный бельгийский мультфильм про пасхальные колокольчики BIM и рисованная сказка SIROCCO AND THE KINGDOM OF AIR STREAMS, вдохновленная лучшими произведениями студии Ghibli. Картина будет открывать престижный фестиваль анимации в Анси 11 июня. Еще одна анимационная картина находится в процессе производства – это фильм известного аниматора Сильвена Шомэ (ТРИО ИЗ БЕЛЬВИЛЛЯ, ИЛЛЮЗИОНИСТ) THE MAGNIFICENT LIFE OF MARCEL PAGNOL, посвященный известному писателю и кинорежиссеру Марселю Паньолю. Амбициозный проект планируют завершить к Каннскому кинофестивалю 2025 года. И, наконец, еще один мультфильм, производство которого только начато – MISS MOXY, нам показали первые кадры. Это великолепная история кошечки, которая потерялась в Амстердаме, но с помощью верных друзей ищет путь в родной дом. Из художественных фильмов можем анонсировать корейский боевик с великолепным твистом об обмене телами между полицейским и бандитом DEVILS, который мы планируем выпустить на 500 экранах. Находящуюся на стадии производства комедию Кантана Дюпье DAAAAALI! об известном художнике, с участием французских звезд Ромена Дюриса, Пио Мармая, Жиля Леллуша и Анаис Демустье, триллер AMALIA’S CHILDREN, который будет готов к осени, новый фильм Седрика Кана MAKING OF и жемчужину наших закупок – дебютный фильм ужасов дочери Стивена Спилберга Дестри Аллен Спилберг PLEASE DON’T FEED THE CHILDREN с участием Мишель Докери (ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, АББАТСТВО ДАУНТОН). 20 июня в 12:15 в кинотеатре «Художественный» ждем всех на нашу презентацию в рамках делового форума «Российский кинобизнес», где мы покажем эксклюзивные материалы по ближайшим релизам.

МАКСИМ РОГАЛЬСКИЙ

Генеральный директор компании «Наше кино»

Рынок прошел интенсивно и интересно. Мы закрыли практически все проекты, которые наметили для себя до рынка, и несколько объявленных во время рынка. Посмотрели материалы по купленным ранее готовым фильмам, которые оставили в основном хорошее впечатление. Особых изменений в отношении к россиянам на рынке я не увидел. Большинство компаний хочет получать деньги из нашей страны, больше того – продолжается ценовое безумие на фильмы для России. Мне даже порой кажется, что новые проекты запускаются исключительно из-за спроса со стороны российских покупателей. Иначе объяснить это невозможно. Что касается в целом предложения на рынке, то в этот раз было заявлено очень много новых проектов, из которых наверняка бόльшая часть никогда реализована не будет. В сторону экзотичного контента, например, из той же Азии, мы не смотрим – у нас очень четкая репертуарная стратегия. Мы пополнили наш пакет семью мультфильмами на 2024–2026 годы, а также несколькими игровыми фильмами на 2024-й. Мы не принимали участие в торгах за самые горячие фильмы (новый Гай Ричи, новый СКАЛОЛАЗ и прочие), потому что на этом уровне цен не видим в этом бизнеса. Некоторые проекты были проданы за суммы, за которые можно снять несколько приличных кассовых хитов в России.

ВЛАД ПАСТЕРНАК

Генеральный директор компании HHG

Для нашей компании это был самый плодотворный Кинорынок: если раньше мы покупали чуть ли не по одному фильму, то в этот раз у нас пять сделок. На рынке обсуждались цены, перспективы, риски; не все в Каннах успевают смотреть кино – для многих там нет ничего, кроме встреч, поэтому фильмы в конкурсных программах активно обсуждаются тоже. Упоминали забастовку сценаристов, но, мне кажется, скорее с киноманской точки зрения. Голливуд в России официально не представлен, поэтому что будет с фильмами и сериалами мейджоров в ближайший год, не так важно, их мы увидим не много, и мировые даты релизов (если забастовка на них скажется) сейчас, в отсутствие рекламы этих фильмов, не играют критической роли. Ковид отступил, ушел и хайп вокруг онлайна, все эти нелепые разговоры о смерти кинотеатров прекратились. Пришло время вернуться к нормальной модели: премьера и прокат в кино, затем – долгая жизнь дома. Что касается стримингов, то Netflix продолжает себя вести почти так же, как и раньше. Купил, например, МАЙ, ДЕКАБРЬ на Северную Америку (хорошо, что не на весь мир) за 11 миллионов долларов, чтобы продвигать его на «Оскар» от своего имени. Но все же онлайн-платформы – это хоум-видео без носителя, а Канны – не про стриминг. Отношение к российским участникам дружелюбное. В отличие от прошлого года, политически мотивированных отказов я не слышал ни разу. В целом все хотят сотрудничать. Почти все торги за контент – закрытые. Ты не знаешь, кто еще борется за интересующий тебя фильм, пока не выйдешь из торга и через какое-то время не узнаешь, кому досталось кино дороже, чем ты был готов максимально заплатить. В этом году, мне кажется, такого не было, у всех математика и амбиции как-то сошлись. Запросы сейлз-агентов на некоторые фильмы меня поразили, но критиковать коллег, которые соглашались или даже добавляли, не буду: рынок сам покажет, адекватны ли такие цены, или же в следующем году мы вернемся к практике покупки фильмов ниже, а не выше asking price. Предложением на рынке я очень доволен. Планирую и дальше искать оригинальные произведения киноискусства.

У нас три номинанта на «Золотую камеру». ОМЕН – хоррор-драма, магический реализм на потрясающей фактуре Конго; СПИ – хоррор от ученика Пон Джун-Хо; THE FEELING THAT THE TIME FOR DOING SOMETHING HAS PASSED – черная комедия. Также мы купили ROAD TO BOSTON, исторический блокбастер от Кан Джэ-гю, режиссера первого корейского кассового хита ШИРИ. И швейцарский (!) комедийный экшн в духе Тарантино БЕЗУМНАЯ ХАЙДИ, который мы посмотрели на ММКФ, а подписать договорились в Каннах. Продюсер по моей просьбе привез ценную вещь – саундтрек, изданный на оранжевом виниле, с автографом создателей на обложке. Мы разыграем его среди кинозрителей.