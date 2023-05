Каннский кинорынок: торговля идет медленнее из-за большого предложения

Российские дистрибьюторы скупают независимые фильмы выше рынка

Издание Screendaily опросило участников Каннского кинорынка об особенностях работы площадки в этом году. Продюсеры рассказали, что интерес байеров велик, особенно к самым звездным пакетам, однако они отметили, что бизнес поначалу шел медленнее обычного, особенно в первые два дня работы. За это время некоторые продавцы не успели закрыть продажи на ключевых территориях.

Впрочем, они уверены, что это временное явление, вызванное повышенным объемом предложения, прежде всего — сценариев, которые пришлось читать байерам. В ближайшие дни ситуация выровняется, уверены представители студий.

Отчасти объем представленных проектов был вызван забастовкой сценаристов США. Многие авторы стремились представить сценарии заранее, чтобы стачка не повлияла на результаты продаж. Чтобы избежать турбулентности на рынке труда, производство было запланировано на конец этого года или выведено за пределы США. Так, AGC Studio запланировала запуск тайтлов THEY FOUND US и ORIGIN OF SPECIES в Австралии в конце 2023 года.

Так или иначе, продюсеры утверждают, что забастовка не повлияет на переговоры по проектам с завершенными сценариями. Однако байеры ведут себя насторожено, учитывая возможность реализации апокалиптических сценариев. Они включают в себя ситуацию, при которой профсоюзы актеров и режиссеров США также объявят забастовку, если им не удастся договориться о продлении контракта с Альянсом кино- и телепродюсеров до истечения срока действия их соглашений 30 июня.

Цены уходят вниз. «Если это хороший проект, то почему бы его не купить, — говорит один покупатель из Азии. — Но я предложу более низкую цену из-за неопределенности на рынке».

Большой интерес вызывает проект SHELL от Black Bear International (Элизабет Мосс, Кейт Хадсон, Кайя Гербер), релонч СКАЛОЛАЗА с Сильвестром Сталлоне от Rocket Science, INFERNUS от Millennium с Идрисом Эльбой, ETERNAL RETURN от Village Roadshow c Китом Харингтоном и Наоми Скотт, ONE FOR THE MONEY от Bankside и триллер Ренни Харлина о выживании от Arclight под названием DEEP WATER.

Все внимание также приковано к стримингам, которые несколько лет назад отказались от агрессивной политики, заключавшейся в покупке независимых релизов. Платформы потокового вещания покупают меньше независимого кино, и многие продюсеры переключились на... Россию.

По словам одного из опрошенных байеров, россияне готовы переплачивать, более того — деньги, которые российские дистрибьюторы готовы платить за кино он называет «безумными». «Я не видел таких предпродаж уже много лет», — заявил источник.

Одним из фильмов, вызвавших локальный ажиотаж среди российских дистрибьюторов, является последний, пока еще безымянный проект Гая Ричи, проданный Black Bear International. Некоторые предсказывают, что только российские права могут принести картине свыше $10 млн.

Фото: Cannes Film festival.