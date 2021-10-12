Международный форум Casting Bridge в Великобритании начал принимать актерские анкеты

Подать заявку для участия в деловой программе можно до 18 октября

Международный форум Casting Bridge, который ежегодно проходит в рамках Недели российского кино в Великобритании объявляет о начале приёма актёрских анкет для участия в деловой программе. Форум пройдет 1 и 2 декабря в Лондоне. Прошедшие отбор актёры смогут принять участие в круглых столах, мастер-классах, в том числе от представителей европейских кастинг-платформ, а также презентовать себя кастинг-директорам и агентам из Великобритании.

К участию в конкурсном отборе допускаются актеры в возрасте от 18 лет, знающие английский язык на уровне не ниже Intermediate и окончившие театральные ВУЗы и киношколы.

Для подачи заявки необходимо заполнить анкету на сайте www.castingbridge.com/forum и подготовить следующие материалы:

• презентация на английском языке ссылкой на Vimeo или YouTube хронометражем не более 1 минуты;

• монолог на английском языке длительностью не более 3 минут, записанный не ранее 2020 года;

• фильмография ссылкой на IMDb;

• мотивационное письмо.

Подать заявку можно до 18 октября 2021 года через форму на официальном сайте. Результаты станут известны 1 ноября. Принять участие в форуме смогут не более 30 человек. Одному финалисту организаторы оплатят проживание и перелет. Остальным будет оказана поддержка в получении британской визы и бесплатное участие в кастинг форуме.

Участникам из России необходимо ознакомиться с правилами въезда в Великобританию и соблюдать карантинные меры по приезду в Лондон.

Финалистами 2019 года стали Сабина Ахмедова, Андрей Курганов и Рональд Пелин.

Финалист 2019 года Рональд Пелин: «Для меня поездка в Лондон на Russian Film Week стала своего рода импульсом к качественным изменениям в актёрской карьере. После серии мастер-классов и бесед с профессионалами киноиндустрии на Casting Bridge Forum я установил для себя новые цели и определил план действий. Также на Неделе Российского Кино произошли очень важные знакомства с режиссёрами и кастинг-директорами, например, с Климом Шипенко, Алексеем Учителем, Владимиром Хотиненко, Ненси Бишоп, Кэрол Дадли, с некоторыми из которых у меня уже позже завязались профессиональные отношения. Программа Недели Российского Кино дала мне мощный заряд, и мне было важно направить его в верное русло. Так за 2 месяца, я стал работать с двумя актёрскими агентствами. Одно охватывало проекты в России, другое в Европе. Тут многое зависит от личных качеств и внутреннего настроя, плюс немного удачи — и это хороший шанс для нового старта и продвижения в мир большого кино».

Куратор Форума Юлия Хамитова: «В прошлом году мы были вынуждены провести форум онлайн. Это дало свои преимущества — благодаря Zoom мы объединили около 800 человек из многих стран, это рекордное количество участников. Но в этом году мы решили во что бы то ни стало провести форум живьем, пусть и с небольшим количеством участников. Потому что нам очень важно свести российские таланты лицом к лицу с ведущими кастинг-директорами из Великобритании и Европы. Наш успешный круглый стол в Каннах, который прошел в павильоне Роскино в этом году, показал, что интерес к русским актерам на западе есть, и он будет расти и расти».

Основатель и генеральный продюсер Недели Российского кино в Великобритании Филип Перкон: «Задачи Russian Film Week — это продвижение русскоязычного кино и талантов на интернациональной арене, и таким образом наведение культурных мостов между Россией и Европой для успешного сотрудничества и взаимопонимания. Casting Bridge — это олицетворение этих задач и гордость нашей индустриальной программы».