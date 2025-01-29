Стали известны номинанты на премию «Сезар»

Лидером по количеству упоминаний стал «Граф Монте-Кристо»

Французская академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию «Сезар» за 2024 год.

Лидером по количеству упоминаний (14) стал приключенческий фильм ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО Александра де Ла Пательера и Матьё Делапорта. Мелодрама Жиля Лелуша РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА была удостоена 13 номинаций, а мюзикл ЭМИЛИЯ ПЕРЕС Жака Одиара – 12-ти.

Почетную награду за вклад в киноискусство получит Джулия Робертс.

50-й «Сезар» пройдет в концертном зале «Олимпия» в Париже 28 февраля.

Список некоторых номинантов

Лучший фильм

• ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО

• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС

• БРАТЬЯ ПО НОТАМ

• ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА

• МИЛОСЕРДИЕ

Лучший режиссер

• Жиль Лелуш (РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА)

• Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер (ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО)

• Жак Одиар (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Борис Ложкин (ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА)

• Ален Гироди (МИЛОСЕРДИЕ)

Лучшая актриса

• Адель Экзаркопулос (РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА)

• Карла София Гаскон (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Афсия Эрзи (БОРГО)

• Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Элен Венсан (КОГДА ПРИХОДИТ ОСЕНЬ)

Лучший актер

• Франсуа Сивиль (РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА)

• Бенжамен Лаверн (БРАТЬЯ ПО НОТАМ)

• Карим Леклу (ИСТОРИЯ ДЖИМА)

• Пьер Нини (ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО)

• Тахар Рахим (МЕСЬЕ АЗНАВУР)

Лучший оригинальный сценарий

• БОРГО

• БРАТЬЯ ПО НОТАМ

• ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА

• МИЛОСЕРДИЕ

• СВЯЩЕННАЯ КОРОВА

Лучший адаптированный сценарий

• ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО

• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС

• САМЫЙ ЦЕННЫЙ ГРУЗ

Фото: кадр из фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО