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Стали известны номинанты на премию «Сезар»

Автор: Илья Кувшинов

29 января 2025

Лидером по количеству упоминаний стал «Граф Монте-Кристо»

Французская академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию «Сезар» за 2024 год.

Лидером по количеству упоминаний (14) стал приключенческий фильм ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО Александра де Ла Пательера и Матьё Делапорта. Мелодрама Жиля Лелуша РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА была удостоена 13 номинаций, а мюзикл ЭМИЛИЯ ПЕРЕС Жака Одиара – 12-ти.

Почетную награду за вклад в киноискусство получит Джулия Робертс.

50-й «Сезар» пройдет в концертном зале «Олимпия» в Париже 28 февраля.

Список некоторых номинантов

Лучший фильм
ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
БРАТЬЯ ПО НОТАМ
ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА
МИЛОСЕРДИЕ

Лучший режиссер
• Жиль Лелуш (РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА)
• Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер (ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО)
• Жак Одиар (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Борис Ложкин (ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА)
• Ален Гироди (МИЛОСЕРДИЕ)

Лучшая актриса
• Адель Экзаркопулос (РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА)
• Карла София Гаскон (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Афсия Эрзи (БОРГО)
• Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Элен Венсан (КОГДА ПРИХОДИТ ОСЕНЬ)

Лучший актер
• Франсуа Сивиль (РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА)
• Бенжамен Лаверн (БРАТЬЯ ПО НОТАМ)
• Карим Леклу (ИСТОРИЯ ДЖИМА)
• Пьер Нини (ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО)
• Тахар Рахим (МЕСЬЕ АЗНАВУР)

Лучший оригинальный сценарий
БОРГО
БРАТЬЯ ПО НОТАМ
ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА
МИЛОСЕРДИЕ
СВЯЩЕННАЯ КОРОВА

Лучший адаптированный сценарий
ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
САМЫЙ ЦЕННЫЙ ГРУЗ

Фото: кадр из фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО

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