Стали известны номинанты на премию «Сезар»
Лидером по количеству упоминаний стал «Граф Монте-Кристо»
Французская академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию «Сезар» за 2024 год.
Лидером по количеству упоминаний (14) стал приключенческий фильм ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО Александра де Ла Пательера и Матьё Делапорта. Мелодрама Жиля Лелуша РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА была удостоена 13 номинаций, а мюзикл ЭМИЛИЯ ПЕРЕС Жака Одиара – 12-ти.
Почетную награду за вклад в киноискусство получит Джулия Робертс.
50-й «Сезар» пройдет в концертном зале «Олимпия» в Париже 28 февраля.
Список некоторых номинантов
Лучший фильм
• ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
• БРАТЬЯ ПО НОТАМ
• ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА
• МИЛОСЕРДИЕ
Лучший режиссер
• Жиль Лелуш (РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА)
• Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер (ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО)
• Жак Одиар (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Борис Ложкин (ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА)
• Ален Гироди (МИЛОСЕРДИЕ)
Лучшая актриса
• Адель Экзаркопулос (РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА)
• Карла София Гаскон (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Афсия Эрзи (БОРГО)
• Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Элен Венсан (КОГДА ПРИХОДИТ ОСЕНЬ)
Лучший актер
• Франсуа Сивиль (РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА)
• Бенжамен Лаверн (БРАТЬЯ ПО НОТАМ)
• Карим Леклу (ИСТОРИЯ ДЖИМА)
• Пьер Нини (ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО)
• Тахар Рахим (МЕСЬЕ АЗНАВУР)
Лучший оригинальный сценарий
• БОРГО
• БРАТЬЯ ПО НОТАМ
• ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА
• МИЛОСЕРДИЕ
• СВЯЩЕННАЯ КОРОВА
Лучший адаптированный сценарий
• ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
• САМЫЙ ЦЕННЫЙ ГРУЗ
Фото: кадр из фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО