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Названы лауреаты премии «Сезар» за 2024 год

Автор: Илья Кувшинов

1 марта 2025

Триумфатором стала «Эмилия Перес»

Французская академия кинематографических искусств объявила лауреатов премии «Сезар» за 2024 год.

Триумфатором стал мюзикл Жака Одиара ЭМИЛИЯ ПЕРЕС, получивший семь статуэток – в том числе и приз за лучший фильм.

Почетные призы за вклад в киноискусство были вручены Джулии Робертс и Коста-Гаврасу.

Список некоторых лауреатов
• Лучший фильм – ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
• Лучший режиссер – Жак Одиар (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Лучшая актриса – Афсия Эрзи (БОРГО)
• Лучший актер – Карим Леклу (ИСТОРИЯ ДЖИМА)
• Лучшая актриса второго плана – Нина Мерисс (ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА)
• Лучший актер второго плана – Ален Шаба (РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА)
• Лучший оригинальный сценарий – ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА
• Лучший адаптированный сценарий – ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
• Лучший зарубежный фильм – ЗОНА ИНТЕРЕСОВ

Фото: кадр из фильма ЭМИЛИЯ ПЕРЕС

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