Названы лауреаты премии «Сезар» за 2024 год

Триумфатором стала «Эмилия Перес»

Французская академия кинематографических искусств объявила лауреатов премии «Сезар» за 2024 год.

Триумфатором стал мюзикл Жака Одиара ЭМИЛИЯ ПЕРЕС, получивший семь статуэток – в том числе и приз за лучший фильм.

Почетные призы за вклад в киноискусство были вручены Джулии Робертс и Коста-Гаврасу.

Список некоторых лауреатов

• Лучший фильм – ЭМИЛИЯ ПЕРЕС

• Лучший режиссер – Жак Одиар (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Лучшая актриса – Афсия Эрзи (БОРГО)

• Лучший актер – Карим Леклу (ИСТОРИЯ ДЖИМА)

• Лучшая актриса второго плана – Нина Мерисс (ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА)

• Лучший актер второго плана – Ален Шаба (РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА)

• Лучший оригинальный сценарий – ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА

• Лучший адаптированный сценарий – ЭМИЛИЯ ПЕРЕС

• Лучший зарубежный фильм – ЗОНА ИНТЕРЕСОВ

Фото: кадр из фильма ЭМИЛИЯ ПЕРЕС