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Восстановленный «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова будет показан на грядущем ММКФ

Автор: Илья Кувшинов

14 февраля 2024

Для оцифровки впервые использовался хранящийся в Красногорске негатив фильма

Историк кино Николай Изволов сообщил в своих соцсетях, что команда специалистов заканчивает восстановление культового документального фильма Дзиги Вертова ЧЕЛОВЕК С КИНОАППАРАТОМ.

Для новой оцифровки впервые был использован хранящийся в Красногорске негатив фильма, а также найдены и восстановлены оригинальные вступительные титры. В числе других дополнений – впервые правильно ориентированы кадры, которые оператор Михаил Кауфман снимал через зеркало, и использован оригинальный музыкальный сценарий, авторизованный самим Вертовым.

Ожидается, что премьера отреставрированной версии картины 1929 года состоится на Московском международном кинофестивале, который пройдет с 19 по 26 апреля.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК С КИНОАППАРАТОМ

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