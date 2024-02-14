Восстановленный «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова будет показан на грядущем ММКФ

Для оцифровки впервые использовался хранящийся в Красногорске негатив фильма

Историк кино Николай Изволов сообщил в своих соцсетях, что команда специалистов заканчивает восстановление культового документального фильма Дзиги Вертова ЧЕЛОВЕК С КИНОАППАРАТОМ.

Для новой оцифровки впервые был использован хранящийся в Красногорске негатив фильма, а также найдены и восстановлены оригинальные вступительные титры. В числе других дополнений – впервые правильно ориентированы кадры, которые оператор Михаил Кауфман снимал через зеркало, и использован оригинальный музыкальный сценарий, авторизованный самим Вертовым.

Ожидается, что премьера отреставрированной версии картины 1929 года состоится на Московском международном кинофестивале, который пройдет с 19 по 26 апреля.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК С КИНОАППАРАТОМ