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Татьяна Чернышева стала новым генеральным директором кинокомпании Monumental Vision

Автор: БК

30 мая 2024

В ее послужном списке – работа в «Централ Партнершип» и «Леополис»

В кинокомпании Monumental Vision перестановки – новым генеральным директором компании станет Татьяна Чернышева.

В ее послужном списке – работа в «Централ Партнершип» и «Леополис», а также опыт сотрудничества с игроками мирового кинорынка, вроде студий Metro-Goldwyn-Mayer и Warner Bros.

В Совет директоров Monumental Vision входят российские и международные продюсеры с многолетним опытом в области производства и дистрибуции контента – Михаэль Шлихт и Дмитрий Пристансков. По их словам, данное кадровое решение будет способствовать повышению эффективности, устойчивости и конкурентоспособности компании.

Также сообщается, что Михаил Чурбанов, занимавший должность гендиректора с 2021 года, останется в индустрии и будет заниматься развитием кинопроектов.

Фото: Monumental Vision

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