На фестивале экранизаций «Читка 5.0» объявили победителей
Отдельного упоминания жюри удостоились проекты «Босиком за солнцем» и «Человек Государев»
30 октября в Москве завершился фестиваль экранизаций «Читка 4.0». Самым перспективным литературным проектом для экранизации назван «Москва-Петербург. 707 сообщений до встречи» Евгении Русиновой, издательство «Код доступа».
Отдельного упоминания жюри удостоились проекты «Босиком за солнцем» и «Человек Государев».
Полный список победителей
• Самый интересный проект в разработке – КАК МЫ С ВОВКОЙ.
• Диплом жюри «Самая трогательная история» – ОТЛИЧНИЦА.
• Самая ожидаемая экранизация. Кино – по результатам голосования.
• Самая ожидаемая экранизация. Сериал – по результатам голосования.
• Специальный приз за вклад в развитие национальной экранизации – Сергей Урсуляк.
• Специальный приз «Экранизация – событие года» – «Трудно быть богом».
• Специальный приз ON Медиа – ЗИМНЯЯ ДОРОГА.
Кадр из сериала «Трудно быть богом»