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На фестивале экранизаций «Читка 5.0» объявили победителей

30 октября 2026

Отдельного упоминания жюри удостоились проекты «Босиком за солнцем» и «Человек Государев»

30 октября в Москве завершился фестиваль экранизаций «Читка 4.0». Самым перспективным литературным проектом для экранизации назван  «Москва-Петербург. 707 сообщений до встречи» Евгении Русиновой, издательство «Код доступа».

Отдельного упоминания жюри удостоились проекты «Босиком за солнцем» и «Человек Государев».

Полный список победителей
• Самый интересный проект в разработке – КАК МЫ С ВОВКОЙ.
• Диплом жюри «Самая трогательная история» – ОТЛИЧНИЦА.
• Самая ожидаемая экранизация. Кино – по результатам голосования.
• Самая ожидаемая экранизация. Сериал – по результатам голосования.
• Специальный приз за вклад в развитие национальной экранизации – Сергей Урсуляк.
• Специальный приз «Экранизация – событие года» – «Трудно быть богом».
• Специальный приз ON Медиа – ЗИМНЯЯ ДОРОГА.
 
Кадр из сериала «Трудно быть богом»

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