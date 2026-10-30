На фестивале экранизаций «Читка 5.0» объявили победителей

Отдельного упоминания жюри удостоились проекты «Босиком за солнцем» и «Человек Государев»

30 октября в Москве завершился фестиваль экранизаций «Читка 4.0». Самым перспективным литературным проектом для экранизации назван «Москва-Петербург. 707 сообщений до встречи» Евгении Русиновой, издательство «Код доступа».

Отдельного упоминания жюри удостоились проекты «Босиком за солнцем» и «Человек Государев».