Кристофер Нолан мечтает снять хоррор

Режиссер рассказал об этом на мероприятии Британского института кино в Лондоне

Кристофер Нолан хотел бы попробовать себя в другом жанре – постановщик рассказал на мероприятии Британского института кино в Лондоне, что давно мечтает снять фильм ужасов.

«Я бы с удовольствием снял хоррор, однако для этого нужна действительно выдающаяся идея. А таких очень мало. Пока не довелось найти историю, которая бы подходила. Фильмы ужасов – это крайне интересный жанр с точки зрения кинематографа. В мире снимается много хорроров, хотя в них много мрачности и абстракции – всего того, что обычно не любит современный Голливуд. Но в фильмах ужасов подобное разрешается», – подчеркнул Нолан.

Режиссер также отметил, что в ОППЕНГЕЙМЕРЕ есть элементы хоррора, поскольку, как ему кажется, это «соответствует сюжету».

Фото: кадр со съемок фильма ОППЕНГЕЙМЕР