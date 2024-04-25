Бывший гендиректор 2х2 возглавил новое творческое объединение «ЧТО НАДО»

Денис Всесвятский займется продюсированием и производством анимации для семейной и взрослой аудитори

Национальная Медиа Группа объявила о создании нового творческого подразделения «ЧТО НАДО» на базе СТС Медиа.

Его возглавит бывший генеральный директор телеканала 2х2 Денис Всесвятский. В новой должности он займется продюсированием и производством анимационных проектов для семейной аудитории с отдельным фокусом на контент для взрослых, а также продюсированием спецпроектов.

«Мы рассчитываем, что экспертиза Дениса кратно умножит анимационный мир СТС, а его креативные идеи будут востребованы для всех сред смотрения и придадут новый импульс цифровому развитию анимационных проектов СТС. Мы уверены, что его богатая экспертиза и креативный потенциал будут полезны для НМГ, и, возможно, не только в рамках развития анимации, а и в других спецпроектах», – заявил заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию Александр Акопов.

Сам Всесвятский подчеркнул, что творческое объединение сфокусируется на том, чтобы новые анимационные проекты говорили со зрителем на современном языке и задавали высокую планку воображению.

Напомним, что медиаменеджер возглавлял 2х2 с 2016 по 2023 год. При нем канал запустил собственную анимационную студию. Среди ее проектов – анимационные сериалы «Подозрительная сова», «Осторожно, земляне!», «Кит Stupid шоу» и другие.

Фото: Национальная Медиа Группа