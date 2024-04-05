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  • «Чума» Дмитрия Давыдова попала в основной конкурс немецкого кинофестиваля GoEast

«Чума» Дмитрия Давыдова попала в основной конкурс немецкого кинофестиваля GoEast

Автор: Илья Кувшинов

5 апреля 2024

Смотр пройдет в Висбадене с 24 по 30 апреля

Драма Дмитрия Давыдова ЧУМА станет участником основного конкурса немецкого кинофестиваля GoEast, специализирующегося на фильмах из Центральной и Восточной Европы.

Якутская лента рассказывает о двух парах отцов и сыновей, оставшихся без матерей в местном селе – постепенно один подросток разочаровывается в своем робком и безответном отце, которого постоянно унижает второй мужчина, дерзкий и самоуверенный.

Премьера ЧУМЫ состоялась в прошлом году на кинофестивале «Маяк», где она получила приз за лучшую режиссуру. Производством картины занимались компании «Кинологистика» и AmmA Production.

Фестиваль goEast пройдет в Висбадене с 24 по 30 апреля.

Фото: кадр из фильма ЧУМА

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