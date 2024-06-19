CineEurope 2024: Презентация Warner Bros.

Новый трейлер второго «Джокера», анонс ленты с Брэдом Питтом и многое другое

Во второй день выставки CineEurope, 18 июня, также прошла презентация Warner Bros., где студия представила ряд громких эксклюзивов.

Главным из них, пожалуй, стал новый трейлер фильма ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ, который гости мероприятия в Барселоне увидели первыми. Студия пока не сообщила, когда ролик официально дебютирует в сети. Лента выходит в прокат на международных территориях 2 октября, а в США – 4 октября.

В начале презентации президент по международной кинотеатральной дистрибуции Эндрю Криппс отметил, что благодаря таким фильмам, как сиквел ДЮНЫ и ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА: НОВАЯ ИМПЕРИЯ, Warner Bros. стала первой студией, преодолевшей отметку в $1 млрд сборов в международном прокате в 2024 году.

Он также подтвердил, что в июне 2025 года WB выпустит в кинотеатральный прокат ленту Apple Original Films ФОРМУЛА 1 Джозефа Косински с Брэдом Питтом. По словам Криппса, это будет «кинематографическое событие, не похожее ни что другое».

В числе потенциальных хитов студии в этом году – СМЕРЧ 2 с Дэйзи Эдгар-Джонс и Гленном Пауэллом и продолжение БИТЛДЖУСА. В частности, исполнительный вице-президент Warner Bros. по международному маркетингу Даниэль Бекас сравнила последнюю ленту с БАРБИ. «В прошлом году мы сделали мир розовым, а в этом октябре все станет черно-белым», – заявила она.

По многим грядущим проектам Warner Bros. материалов представлено не было, однако студия попросила звезд записать специальные видеообращения для CineEurope. В частности, гостей выставки поприветствовали Джек Блэк со съемок фильма по игре Minecraft, Джеймс Ганн, Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахан с площадки нового СУПЕРМЕНА, а также Райан Куглер и Майкл Б. Джордан со съемок пока еще безымянного готического хоррора.

Фото: кадр из фильма ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ