Московские кинотеатры ADG Group могут превратиться в фитнес-центры

Киносеть «КАРО», вероятно, отказалась от совместного проекта с компанией

Компания ADG Group может отказаться от кинозалов в части своих объектов, сообщают источники «Коммерсанта». В компании заявили, что «основной точкой притяжения» посетителей в некоторых объектах станут фитнес-центры. «КАРО Фильм», которая планировала открыть 29 кинотеатров в объектах ADG Group, не предоставила комментарий. По словам собеседника «Коммерсанта», сеть могла отказаться от проекта.

ADG Group в 2014 году выкупила на аукционе столичных властей 39 кинотеатров — за площадки было предложено суммарно 9,6 млрд рублей. При этом 18 объектов на момент аукциона не работали. В число приобретенных кинотеатров вошли «Прага», «Варшава», «Будапешт», «Киргизия», «Улан-Батор», «Родина», «Витязь», «Ладога», «Звездный» и другие. На данный момент, согласно данным ADG Group, запущено 11 объектов. Заниматься кинотеатрами планировала корейская компания CJ CGV, однако в 2020 году сотрудничество прервалось. Тогда же новым партнером ADG Group стала сеть «КАРО». Компания планировала открыть мультиплексы нового поколения на базе реконструируемых зданий советских кинотеатров в спальных районах Москвы.

Ранее компании Disney, Sony Pictures, Universal Pictures и Paramount приостановили прокат своих фильмов на территории России. Голливудские релизы традиционно приносили киносетям до 80% дохода.

По подсчетам компании Focus, количество посетителей торговых центров на 1 тыс. кв. м торговых площадей (показатель Mall Index) в Москве в период с 28 марта по 3 апреля сократился на 9% год к году. Эксперты ожидают, что падение в перспективе может достигнуть 25–30%. При этом руководитель направления исследований и консалтинга Focus Михаил Васильев считает, что фитнес-клубы сейчас могут стать востребованными арендаторами, но вряд ли они смогут генерировать трафик, сопоставимый кинотеатрам.