top banner

Братья Коэн работают над новым совместным проектом

Автор: Илья Кувшинов

19 января 2024

Информацию об этом подтвердил один из братьев

Итан и Джоэл Коэн готовы вновь поработать вместе – об этом сообщил один из братьев в интервью для мартовского номера журнала Empire.

Последние несколько лет Коэны занимались сольными проектами: Джоэл снял триллер ТРАГЕДИЯ МАКБЕТА, а Итан – документальный фильм про Джерри Ли Льюиса и комедийное роуд-муви КРАСОТКИ В БЕГАХ, которое он написал вместе со своей женой и монтажером Тришей Кук.

Деталей о новом фильме братьев пока нет, однако Итан Коэн не исключает, что это может быть его следующий проект после КРАСОТОК, выход которых в США запланирован на 23 февраля. Также отмечается, что он и его супруга разрабатывают еще одну совместную историю – более серьезный детектив, но не без юмора.

Последняя, на данный момент, работа Коэнов – БАЛЛАДА БАСТЕРА СКРАГГСА – вышла в 2018 году.

Фото: кадр со съемок фильма ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
«Холоп 2» заработал три миллиарда в российском прокате
Подробнее
Касса четверга: «Холоп 2» продолжает лидировать
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 8–14 января 2024 года
Подробнее
Названы самые популярные российские телеканалы по итогам 2023 года
Подробнее
Милош Бикович сыграет в третьем сезоне «Белого лотоса»
Подробнее
Названы самые популярные фильмы и сериалы на российском телевидении в 2023 году
Подробнее
Аудитория российских кинотеатров сильно помолодела
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Воздух» опережает «Нюрнберг» и «Девятаева»
Подробнее
Касса России: «Холоп 2» продолжает лидировать
Подробнее
Минюст РФ признал Бориса Акунина* иноагентом
Подробнее
Стали известны лауреаты премии Critics Choice Awards
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Холоп 2» преодолевает трехмиллиардный рубеж
Подробнее
Анимационная студия Pixar планирует массовые увольнения
Подробнее
Дважды в новогоднюю реку
Подробнее
Ассоциация продюсеров объявила лонг-лист XI премии АПКиТ
Подробнее