Братья Коэн работают над новым совместным проектом

Информацию об этом подтвердил один из братьев

Итан и Джоэл Коэн готовы вновь поработать вместе – об этом сообщил один из братьев в интервью для мартовского номера журнала Empire.

Последние несколько лет Коэны занимались сольными проектами: Джоэл снял триллер ТРАГЕДИЯ МАКБЕТА, а Итан – документальный фильм про Джерри Ли Льюиса и комедийное роуд-муви КРАСОТКИ В БЕГАХ, которое он написал вместе со своей женой и монтажером Тришей Кук.

Деталей о новом фильме братьев пока нет, однако Итан Коэн не исключает, что это может быть его следующий проект после КРАСОТОК, выход которых в США запланирован на 23 февраля. Также отмечается, что он и его супруга разрабатывают еще одну совместную историю – более серьезный детектив, но не без юмора.

Последняя, на данный момент, работа Коэнов – БАЛЛАДА БАСТЕРА СКРАГГСА – вышла в 2018 году.

Фото: кадр со съемок фильма ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ