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Columbia Pictures представила новый логотип к 100-летнему юбилею студии

Автор: Илья Кувшинов

15 ноября 2023

Празднование памятной даты продлится на протяжении всего года

В преддверии 100-летнего юбилея Columbia Pictures, который состоится 10 января 2024 года, Sony Pictures Entertainment представила новый логотип студии, приуроченный к этому событию. Об этом сообщает Deadline.

Ожидается, что в честь памятной даты Sony выпустит книгу, посвященную ста знакомым моментам в истории Columbia Pictures. Студия также отметит событие специальными показами по всей Америке и релизами для домашнего видеорынка, которые наглядно продемонстрируют весь масштаб библиотеки студии. Дополнительные детали празднования 100-летнего юбилея будут раскрыты в течение следующего года.

Columbia Pictures была основана братьями-предпринимателями Гарри и Джеком Коном и их лучшим другом, продюсером Джо Брендтом 10 января 1924 года – тогда она получила название Cohn-Brandt-Cohn. Среди проектов, выпущенных студией за эти 100 лет – ЭТО СЛУЧИЛОСЬ ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ Фрэнка Капры, ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ Дэвида Лина, В ПОРТУ Элиа Казана, СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА Уильяма Уайлера, ТАКСИСТ Мартина Скорсезе, ТУТСИ Сидни Поллака, ДЕНЬ СУРКА Харольда Рэмиса, СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ Дэвида Финчера, ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ Квентина Тарантино и многое другое.

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