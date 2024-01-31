В Москве покажут классику итальянских комедий

Ретроспектива пройдет в кинотеатре «Художественный» с 5 по 9 февраля

С 5 по 9 февраля в кинотеатре «Художественный» состоится ретроспектива классических итальянских комедий 50-70-х годов.

Московским зрителям покажут пять кинолент, в числе которых РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ и СОБЛАЗНЕННАЯ И ПОКИНУТАЯ Пьетро Джерми, ОБГОН Дино Ризи, МЫ ТАК ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА Этторе Сколы и ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ, КАК ВСЕГДА, ОСТАЛИСЬ НЕИЗВЕСТНЫ Марио Моничелли.

Расписание показов, которые пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами, уже доступно на сайте кинотеатра.

Мероприятие будет организовано совместно с Итальянским институтом культуры в Москве. Программный директор «Художественного» Стас Тыркин надеется, что программа в ближайшем будущем будет иметь продолжение.