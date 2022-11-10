Глава Comscore прокомментировал новость о прекращении сотрудничества с ЦПШ

Роман Исаев заявил, что компания остается в России, несмотря на расторжение договора с лидером рынка

Гендиректор компании Comscore в России Роман Исаев прокомментировал БК новость о прекращении сотрудничества между «Централ Партнершип» и Comscore, предоставляющей доступ к системе данных `Rentrak. Исаев отказался раскрыть причины расторжения договора со стороны дистрибьютора, однако отметил, что другие прокатчики не прекращали сотрудничество с Comscore.

«Более того, у компании появляется новый крупный клиент из числа дистрибьюторов, выходящих на российский рынок», — заключил Исаев.

Информацию о прекращении сотрудничества с Comsocre ЦПШ направила 10 ноября российским кинотеатрам. Согласно уведомлению, дистрибьютор не будет предоставлять отчетные данные о сборах своих фильмов в систему Rentrak с 16 ноября. С этого момента ЦПШ будет передавать информацию о количестве сеансов, зрителей, сумме валовых сборов только в ЕАИС.