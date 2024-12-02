В Москве прошла конференция «ConTech 2024»

На девятую ежегодную конференцию собралось более 200 экспертов

В Москве 20 ноября прошла девятая ежегодная конференция «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России». Собравшиеся на ней представители ведущих игроков рынка цифрового телевидения и стримингов обсудили ключевые проблемы и тренды отрасли. Мероприятие проводилось в офлайн-формате, в этом году его посетило более 200 участников.

В рамках конференции прошли дискуссии, посвященные законодательным аспектам развития цифрового ТВ, вопросам интеграции индустрий и формирования новой реальности, где контент телеканалов, онлайн-кинотеатров и видеохостингов взаимно дополняет друг друга. В числе прошедших панелей – сессия «Новое цифровое ТВ. Коллаборации телеканалов, онлайн-кинотеатров и видеохостингов», пленарная дискуссия «Стратегии медиакомпаний: социальные инициативы, безопасность медиаинфраструктуры и доверие аудитории», блиц-дискуссия «Без YouTube» и многое другое. Игроки рынка также обменялись мнениями по самым острым вопросам, которые сейчас стоят перед индустрией цифрового контента: рост абонентской базы, развитие отечественных онлайн-видеохостингов, увеличение стоимости производства контента, регуляторные вызовы, перспективы применения искусственного интеллекта, переход на отечественные системы CAS/DRM и многое другое.

На пленарной дискуссии большой интерес представителей ведущих компаний вызвала тема регуляторных изменений, с которыми столкнулись онлайн-кинотеатры и операторы платного ТВ. «Мы, безусловно, считаем правильным и поддерживаем вектор на защиту традиционных ценностей, но очень хочется надеется на то, что у нас будет хотя бы возможность отсматривать контент на наличие тех или иных нарушений. Законопроект о запрете пропаганды наркотиков вступает в силу только через год и есть достаточно большой запас времени, чтобы перепроверить все свои фильмовые библиотеки. При этом подзаконная база, которая определит критерии отнесения тех или иных картин к пропаганде или демонстрации, ещё не принята. Хочется верить, что бизнес привлекут к разработке этой нормативной базы, потому что эти законопроекты, равно как и принятые законы о запрете на пропаганду ЛГБТ и чайлдфри, затрагивают темы, где сложно выработать чёткие критерии оценки», — отметил директор «Триколор» по работе с органами государственной власти Владимир Трунов.

Регуляторные инициативы заставляют игроков рынка менять подходы к производству контента. Также для всех игроков рынка платного ТВ всегда очень остро стоял вопрос борьбы с пиратством. По оценкам экспертов, рынок нелегального контента в 2023 году составил 12 млрд рублей. «С учётом того, что государство выделяет большие субсидии, это огромные потери не только бизнеса, но и государства. С пиратством можно бороться, мы это делаем, в этом нам помог антипиратский меморандум, с которым мы работаем с 2018 года, и мы видим положительную динамику. Пиратские ресурсы и ссылки на 98 % закрываются через поисковики и социальные сети», — рассказала Мария Гречишникова. Важность борьбы с пиратскими ресурсами подчёркивает и то, что по словам Гречишниковой, за последние несколько лет стоимость производства контента увеличилась на 30–50 %, и бюджет одной серии может доходить до 100 млн рублей.

Организаторами профессионального форума выступили TMT Conference, «Телеспутник» и ИАА TelecomDaily.

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Фото: пресс-служба ConTech 2024