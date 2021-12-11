Лидеры индустрии обсудили стандартизацию цифрового кино

Дискуссии прошли в Москве на ежегодной конференции

10 декабря в Москве прошла вторая ежегодная научно-техническая конференция «Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации».

В самом начале конференции директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко рассказала об инициативах правительства по цифровому развитию и использованию информационных технологий для автоматизации предоставления удостоверения национального фильма и прокатного удостоверения.

«Мы в Минкультуры России также стремимся к тому, чтобы сделать цифровым процесс передачи в архивы обязательного экземпляра фильма. Внесение необходимых изменений в закон уже запущено. В идеале госуслуга по предоставлению прокатных удостоверений должна осуществляться через “одно окно”, куда загружается электронный файл фильма как обязательный экземпляр, а из него автоматически формируется просмотровая копия для “прокатки”. Мы хотим дать возможность дистрибьюторам и правообладателям полностью уйти от сдачи документов на материальных носителях — все информация будет направляться в Минкультуры через электронные формы на сайте “Госуслуг”. Надеюсь, это перспектива максимум двух лет. Параллельно мы прорабатываем возможность подачи в электронном виде документов на конкурсы министерства», – сказала она.

Участники панельной дискуссии обсудили текущую ситуацию на рынке, возможности развития киноиндустрии в современных условиях и технические особенности цифровой трансформации.

«Локдауны и переносы премьер негативно повлияли на кинотеатры, и сложившаяся ситуация ускорила развитие стриминговых сервисов. Рынок вынужден реагировать, искать новые стратегии монетизации, которая неизбежно смещается в сторону цифровых площадок. Молодежь предпочитает смотреть в Интернете, сокращается цифровое окно, премьеры некоторых фильмов проходят онлайн. Чтобы вся индустрия могла дальше успешно развиваться, этот год мы должны посвятить поиску компромисса», – отметила гендиректор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

В дискуссии также приняли участие генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, продюсер и основатель кинокомпании «Водород» Михаил Врубель, продюсер и основатель Hype Production Илья Стюарт, генеральный продюсер компании 1-2-3 Production и генеральный директор телеканала «ТВ-3» Валерий Федорович, генеральный директор «МТС Медиа/KION» Игорь Мишин, исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев, директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук, ВРИО гендиректора Госфильмофонда России Роман Чистяков.

В рамках панели «Технические стандарты показа и хранения» эксперты обсудили актуальные вопросы стандартизации в киноотрасли, например, добровольную сертификацию кинотеатров. В сессии участвовали заместитель директора ФГБУ «Российский институт Стандартизации» Алексей Иванов, директор по производству Dolby в России и СНГ Александр Розанов, директор по информационным технологиям Киностудии им. М. Горького Алексей Ганков, генеральный директор группы компаний «Кинокомфорт» Сергей Пуськов, председатель Ассоциация владельцев кинотеатров Олег Березин, эксперты Научно-исследовательского кинофотоинститута (НИКФИ) Вячеслав Сычев и Дмитрий Чекалин.

Участники панели «Задачи цифровой трансформации, цифровой обязательный экземпляр» рассмотрели особенности формирования правовой базы для перехода на приемку обязательного экземпляра фильма в цифровом виде, автоматизацию предоставления прокатного удостоверения и удостоверения национального фильма, а также проблемы безопасности хранения копий и цифровое пиратство. В обсуждении участвовали начальник отдела нормативного обеспечения предоставления государственных услуг и осуществления функций Минэкономразвития России Варвара Каськова, начальник отдела организационного обеспечения НИКФИ Дмитрий Сухов, советник по техническому развитию Госфильмофонда России Игорь Богдасаров, руководитель направления по работе с государственным сектором USETECH Сергей Васюк, генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, директор по развитию киноархива net-film Андрей Трепецов.

Конференция организована Киностудией им. М. Горького, филиалом Научно-исследовательский кинофотоинститут (НИКФИ) при поддержке и по инициативе Министерства культуры РФ.