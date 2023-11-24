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Продолжение «Константина: Повелителя тьмы» вернется в разработку

Автор: Илья Кувшинов

24 ноября 2023

Об этом сообщил режиссер Фрэнсис Лоуренс

Режиссер КОНСТАНТИНА: ПОВЕЛИТЕЛЯ ТЬМЫ Фрэнсис Лоуренс сообщил в интервью The Hollywood Reporter, что планирует вернуться к разработке сиквела кинокомикса 2005 года с Киану Ривзом в ближайшее время.

«Мы еще в самом начале пути, так как из-за забастовки работа была приостановлена. Так что, возможно, после Дня Благодарения мы вновь встретимся и продолжим ломать голову над историей. Я, Киану, сценарист Акива Голдсман много лет пытались вновь получить контроль над персонажем – сперва его отдали NBC для сериала, потом Джей Джей Абрамс что-то собирался с ним сделать, а затем у DC сменился режим. К счастью, нам повезло, и теперь мы можем думать над сиквелом», – сказал он.

Оригинальный фильм, частично основанный на серии комиксов подразделения DC Vertigo, рассказывал о маге и экзорцисте Джоне Константине, который помогал людям, столкнувшимся со сверхъестественным. Помимо Ривза в картине также снимались Рэйчел Вайс, Шайа Лабаф, Тильда Суинтон, Джимон Хонсу и Петер Стормаре.

Фото: кадр из фильма КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ

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