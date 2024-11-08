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Стала известна программа конференции «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»

Автор: БК

8 ноября 2024

Мероприятие пройдет 20 ноября в Москве

20 ноября в Москве в корпусе «Арт.Техноград» на ВДНХ оператор деловых мероприятий TMT Conference, совместно с ИАА TelecomDaily и «Телеспутником» проведет IX Ежегодную конференцию «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России».

В рамках конференции пройдут дискуссии, посвященные законодательным аспектам развития цифрового ТВ, вопросам интеграции индустрий и формирования новой реальности, где контент телеканалов, онлайн-кинотеатров и видеохостингов взаимно дополняет друг друга.

В их числе – сессия «Новое цифровое ТВ. Коллаборации телеканалов, онлайн-кинотеатров и видеохостингов», пленарная дискуссия «Стратегии медиакомпаний: социальные инициативы, безопасность медиа инфраструктуры и доверие аудитории», блиц-дискуссия «Без YouTube» и многое другое.

Среди спикеров грядущего мероприятия заявлены заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев, генеральный директор Wink Антон Володькин, директор по стратегии НМГ Дмитрий Пашутин, генеральный директор «МТС Медиа» Софья Митрофанова, директор по контенту «Иви» Иван Гринин, генеральный директор RUTUBE Сергей Иванов, генеральный директор ГК Star Media Мария Гречишникова и многие другие.

Программа мероприятия целиком доступна на официальном сайте конференции.

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