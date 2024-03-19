Режиссер оригинального «Ворона» выступил против ремейка с Биллом Скарсгардом

Алекс Пройас считает, что его картина должна остаться частью наследия покойного Брэндона Ли

Не только поклонники оригинального ВОРОНА оказались недовольны грядущим ремейком – режиссер картины 1994 года Алекс Пройас также выступил против ленты с Биллом Скарсгардом.

Постановщик написал на своей официальной странице в Facebook*, что история об Эрике Дрейвене должна остаться частью наследия покойного Брэндона Ли.

«Когда я вижу негатив в адрес своих коллег по цеху, то не испытываю никакой радости. И я уверен, что у съемочной группы нового ВОРОНА действительно были благие намерения, как и у всех нас при работе над любым фильмом. Но как бы мне не было больно говорить об этом, негативная реакция фанатов говорит о многом. ВОРОН – это не просто фильм. Брэндон Ли погиб во время работы над ним, а сама лента была завершена, чтобы отдать дань памяти его ушедшему гению. Это его наследие. Таким оно и должно остаться», – подчеркнул Пройас.

Несмотря на то, что режиссер уже стер свой оригинальный пост из соцсетей, он не в первый раз критикует проект – еще в 2017 году Пройас заявлял, что любой ремейк кажется ему неправильным, после того как Ли «подарил жизнь этому персонажу слишком высокой ценой».

Напомним, что ВОРОН с Биллом Скарсгардом выйдет в российский прокат 12 июня.

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Фото: кадр из фильма ВОРОН