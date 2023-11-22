СТС представил проекты нового сезона

Возвращения «Молодежки» и «Не родись красивой», а также новые фэнтези, комедии и реалити

21 ноября в концертном зале «Академия» состоялась презентация нового сезона СТС, где была представлена линейка грядущих премьер на 2024 год.

Мероприятие началось со вступительного слова генерального директора «Национальной медиа группы» Светланы Балановой, а затем на сцену поднялся генеральный директор СТС Александр Акопов, чтобы рассказать о победах. «Некоторые каналы считают, что 14-44 – это их целевая аудитория. Вы знаете такие каналы?», – усмехнулся он, явно намекая на недавние заявления Тины Канделаки на юбилейной презентации ТНТ.

Согласно представленным данным, СТС занимает первые места по долям в целевой аудитории 14-44 лет (8,4) и 10-45 лет (8,5). Совокупная digital-аудитория телеканала составила 20,5 млн человек. Собственное производство контента у канала растет от года к году – 288 часов в 2022 году, 503 часа в 2023-м, а в следующем планируется 844 часа.

Главными проектами 2023 года, которые обеспечили резкий рост осенью, оказались сериалы «Мама будет против» (лучший старт с долей 17,0 по аудитории 10-45), «Папины дочки. Новые» (самое яркое возвращение – 187 млн просмотров на ТВ в промежуток с 18 сентября по 8 октября) и «Галя у нас отмена!» (средняя доля 10,4 по аудитории 10-45), шоу «Суперниндзя» (средняя доля 14,8 по аудитории 10-45) и «Уральские пельмени», отмечающие в этом году свой юбилей.

В следующем году СТС покажет 40 новых проектов. Для их презентации Акопов пригласил на сцену главного режиссера канала Антона Федотова.

Рассказывая о развлекательных передачах, постановщик анонсировал новую линейку реалити-шоу на 2024 год. Среди них – продолжение «Суперниндзя», спин-офф «Суперниндзя. Дети», «Прятки» (ведущий – Егор Крид), «Без дна», «В темноте» от создателей «Полного блэкаута», также две новых программы, ведущим которых выступит блогер Влад А4.

По словам Федотова, 2024-й станет годом больших возвращений. Так, на экранах вновь появятся «Хорошие шутки», «Слава Богу, ты пришел!», «Шесть кадров» и «Даешь молодежь!». Не обойдется и без сериальных продолжений – канал уже в декабре приступит к съемкам нового сезона «Молодежки» (шел в эфире с 2013 по 2019 год) и заявил продолжение «Не родись красивой» – история о Кате Пушкаревой с Нелли Уваровой в главной роли демонстрировалась на СТС в 2005-2006 годах.

Канал решил расширить количество оригинальных проектов в дневном эфире (на СТС в скором времени появится ток-шоу, тележурнал и дневной сериал), а также увеличить число премьерных слотов в прайм-тайме – 19:00 останется за комедийными сериалами, а 20:00 займут оригинальные проекты разнообразных жанров.

Так, например, СТС готовит сразу несколько мистических и фэнтези-проектов. Главным в линейке станет сериал «Наследники: Дар крови» с Екатериной Вилковой, Оксаной Акиньшиной, Артемом Кошманом, Марией Лобановой, Полиной Айнутдиновой и Игорем Гординым, повествующий о трех подростках, которые открывают в себе суперспособности и узнают, что они наследники великого мага. Режиссерами выступили сам Федотов и Александр Бабаев.

Среди других проектов, которые СТС покажет в 2024 году – «Бедные Абрамовичи», «Плакса», «Это клиника», «Доктор Чудов», «Цветы жизни», «Престиж», «Короче, план такой» и «Все ок», а также новые сезоны сериалов «Против всех», «Галя, у нас отмена!», «Тетя Марта», «Ивановы-Ивановы», «Семейка», «Сестры» и «Папины дочки. Новые».

В линейке премьерных оригинальных комедий были представлены:

– скетчком «Домочатцы» с Мариной Федункив и Юлией Михалковой;

– «Деревянко из Поморов» с Павлом Деревянко в роли Павла Деревянко о том, как преодолеть творческий кризис, готовясь к роли Михаила Ломоносова на родине ученого;

– «Котострофа» про говорящего рыжего кота с Михаилом Трухиным. Голосом животного выступит Павел Деревянко;

– комедийный русский вестерн «Инспектор Гаврилов» с Виктором Добронравовым о криминальном авторитете, который решает залечь на дно в маленьком городе, притворившись полицейским;

– «Сальто-мортале» от братьев Запашных, повествующее о трех раздолбаях, которые отправляются на исправительные работы за кулисы цирка;

– приключенческая комедия «Кто быстрее?» с Дмитрием Нагиевым в духе КРЫСИНЫХ БЕГОВ о гонке за спрятанными бриллиантами в Геленджике. Режиссерами проекта выступаяют Иван и Анастасия Снежкины, а генеральным продюсером – Заур Болотаев.

В заключение презентации гостям рассказали о специальных новогодних проектах. Зрители СТС увидят два сериальных спешала – «Новогодние папины дочки» и «Ивановы-Ивановы: Новогодние приключения», а также лирическую комедию НЕ СКАЖУ с Антоном Васильевым, Степаном Девониным, Татьяной Лютаевой. Фильм в духе ИРОНИИ СУДЬБЫ по пьесе Александра Цыпкина появится в эфире канала 1 января. Режиссер картины – Анна Пармас.