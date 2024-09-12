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На Lucasfilm подали в суд из-за использования образа Питера Кушинга в «Изгое-один»

Автор: Илья Кувшинов

12 сентября 2024

Продюсер Кевин Фрэнсис утверждает, что подписал договор с актером в 1993 году

Продюсер Кевин Фрэнсис подал в суд на Lucasfilm и британскую компанию Lunak Heavy Industries, ответственную за производство картины Гарета Эдвардса ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ, из-за использования образа актера Питера Кушинга. Об этом сообщает The Times.

Фрэнсис, которого называют «одним из старейших друзей Кушинга», утверждает, что в 1993 году исполнитель роли гранд-моффа Таркина подписал соглашение не давать никому разрешения на воспроизведение его образа без разрешения продюсера – тогда они работали вместе над телефильмом «Наследие хоррора», который так и не был завершен.

Представители другой стороны заявили, что не считали необходимым получение разрешения на воссоздание образа Кушинга из-за условий его контракта для оригинальных ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН. После того, как с ними связался агент покойной звезды, Disney и Lucasfilm выплатили наследникам актера около 28 тыс фунтов.

75-летний Фрэнсис, в свою очередь, требует около 500 тыс фунтов стерлингов за нарушение контракта. Стоит отметить, что в декабре 2023 года судья отклонил попытку Disney прекратить дело.

Питер Кушинг умер от рака легких в 1994 году в возрасте 81 года. Для воссоздания его внешности в ИЗГОЕ-ОДИН была использована компьютерная графика, наложенная на лицо актера Гая Генри.

Фото: кадр из фильма ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ

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