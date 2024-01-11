Disney планирует транслировать мероприятия конвента D23 на своем стриминге

Студия также анонсировала проведение международного мероприятия в Бразилии в ноябре

The Walt Disney Company собирается вывести свою конвенцию D23 на новый уровень в этом году – по сообщению Deadline, студия планирует транслировать часть мероприятий в прямом эфире на стриминге Disney+.

По словам директора по маркетингу Disney Асада Аяза, последний D23, который проводился в 2022 году, привлек почти 80 тыс посетителей по билетам и смог сгенерировать 280 млрд упоминаний в медиа и социальных сетях. «Можно сказать, что это наш личный Супербоул или Комик-Кон в Сан Диего», – подчеркнул он.

Мероприятие в Анахайме пройдет этим летом с 9 по 11 августа. Отмечается, что Disney также намерена провести международное мероприятие D23 Brazil в ноябре в Сан-Паулу, однако деталей пока нет.