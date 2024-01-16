Создатель «Клана Сопрано» раскритиковал современную телеиндустрию

Дэвид Чейз назвал 25-летний юбилей своего сериала «похоронами» для индустрии

Создатель «Клана Сопрано» Дэвид Чейз дал интервью The Times, приуроченное к юбилею криминальной драмы – в нем сценарист и продюсер заявил, что качество телевидения с каждым днем становится все хуже и хуже.

«Мы возвращаемся к тому, где был я, когда мы создавали «Сопрано». Скоро на всех стримингах будет реклама. Мы, кажется, запутались, а аудитория больше не может сконцентрироваться на чем-то – поэтому у нас нет возможности снимать глубокие проекты. А что руководство стриминговых сервисов? Все становится еще хуже», – сказал Чейз.

Шоураннер считает, что успех «Клана Сопрано» ознаменовал 25-летний расцвет телевещания, однако юбилей сериала должен быть «похоронами» для индустрии, а не поводом для торжества.

«Это была вспышка длиной в 25 лет. Чтобы было понятно, я говорю не только о своем сериале, но и о множестве других очень талантливых людей, которых мне все больше жаль. Так что, это похороны. Что-то умирает», – подчеркнул сценарист и продюсер.

Чейз также отметил, что недавно пытался запустить проект, посвященный элитному экскорту, однако стриминговые сервисы попросили его «сделать историю попроще».

«Клан Сопрано» вышел в эфир канала HBO в 1999 году и длился шесть сезонов. Полнометражный приквел сериала МНОЖЕСТВЕННЫЕ СВЯТЫЕ НЬЮАРКА дебютировал в кинопрокате и на сервисе HBO Max осенью 2021-го.

Фото: кадр со съемок сериала «Клан Сопрано»