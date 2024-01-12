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Продолжение перезапуска «Изгоняющего дьявола» осталось без режиссера

Автор: Илья Кувшинов

12 января 2024

Universal также убрала ленту из графика релизов на 2025 год

Сиквел хоррора ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ временно остался без режиссера – по сообщению The Hollywood Reporter, режиссер первой части перезапущенной франшизы от Universal и Blumhouse Дэвид Гордон Грин принял решение покинуть проект.

Утверждается, что виной тому стал конфликт графиков – постановщик планирует сосредоточиться на съемках драмеди ЩЕЛКУНЧИКИ с Беном Стиллером и четвертом сезоне комедии «Праведные Джемстоуны» для HBO. Также перед выходом первого фильма Грин заявлял, что не уверен в своем возможном возвращении в режиссерское кресло сиквела.

Universal планировала выпустить вторую часть, получившую название ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ОБМАНЩИК, 18 апреля 2025 года, однако проект выбыл из графика релизов – теперь его место занял байопик Антуана Фукуа МАЙКЛ о Майкле Джексоне.

Стоит отметить, что ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ в прошлом году стал большим разочарованием для Universal: студия заплатила $400 млн за права на культовую хоррор-франшизу и планировала сделать трилогию, однако первый фильм смог заработать в мировом прокате всего лишь $136,2 млн ($65,5 млн из них пришлись на американский рынок).

Фото: кадр из фильма ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ

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