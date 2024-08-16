«Дэдпул и Росомаха» стал самым кассовым фильмом в истории со взрослым рейтингом R
Автор: Илья Кувшинов
16 августа 2024
Лента заработала $1,086 млрд на 23-й день проката
Кинокомикс Marvel ДЭДПУЛ И РОСОМАХА продолжает ставить рекорды. На 23-й день проката картина смогла заработать $1,086 млрд, что сделало ее самым успешным фильмом в истории со взрослым рейтингом R.
Прошлый рекорд принадлежал ДЖОКЕРУ Тодда Филлипса, освоившему $1,079 млрд в мировом прокате в 2019 году.
Стоит отметить, что не во всех странах фильм вышел в оригинальной версии. Так, например, для китайского проката, где картина продемонстрировала один из лучших международных результатов ($54,9 млн), некоторые сцены ДЭДПУЛА И РОСОМАХИ были смягчены.
Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА
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