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«Дэдпул и Росомаха» стал самым кассовым фильмом в истории со взрослым рейтингом R

Автор: Илья Кувшинов

16 августа 2024

Лента заработала $1,086 млрд на 23-й день проката

Кинокомикс Marvel ДЭДПУЛ И РОСОМАХА продолжает ставить рекорды. На 23-й день проката картина смогла заработать $1,086 млрд, что сделало ее самым успешным фильмом в истории со взрослым рейтингом R.

Прошлый рекорд принадлежал ДЖОКЕРУ Тодда Филлипса, освоившему $1,079 млрд в мировом прокате в 2019 году.

Стоит отметить, что не во всех странах фильм вышел в оригинальной версии. Так, например, для китайского проката, где картина продемонстрировала один из лучших международных результатов ($54,9 млн), некоторые сцены ДЭДПУЛА И РОСОМАХИ были смягчены.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

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