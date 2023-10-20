top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Выход третьего «Дэдпула» будет отложен из-за забастовки голливудских актеров

Выход третьего «Дэдпула» будет отложен из-за забастовки голливудских актеров

Автор: Илья Кувшинов

20 октября 2023

Инсайдеры уверждают, что его дату может занять новый «Капитан Америка»

Забастовка Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) понемногу начала влиять на график релизов следующего года. Deadline сообщает, что ДЭДПУЛ 3 не сможет выйти на экраны 3 мая 2024-го, даже если она прекратится в ближайшие несколько недель.

По информации инсайдеров, картина была завершена лишь наполовину, и потребуется приличное количество времени, чтобы вернуться к работе. Подчеркивается, что это явно только начало грядущих перестановок дат.

Есть вероятность, что на 3 мая вернется КАПИТАН АМЕРИКА: ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР с Энтони Мэки. Первоначально лента была заявлена на эту дату, однако потом ушла на 26 июля. По слухам, фильм уже доснят и находится в большей готовности, чем триквел ДЭДПУЛА.

Обычно Disney предпочитает придерживаться ранее запланированных дат в графике релизов, поэтому если ДЭДПУЛ 3 не будет завершен к 26 июля, он может быть сдвинут на начало ноября или же на 20 декабря – пока там стоит другой проект Marvel, ГРОМОВЕРЖЦЫ, однако работа над картиной была прервана еще в начале мая после начала забастовки сценаристов.

Пока студия официально не объявляла о переносе триквела и воздержалась от комментариев.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ 3

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Российские киноведы и кинокритики подписали открытое письмо в поддержку фильма «Айта»
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 9–15 октября
Подробнее
Минкультуры запретило показ «Сказки» Александра Сокурова на фестивале «КАРО.Арт»
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Платформа ВГТРК «Смотрим» ввела платную подписку
Подробнее
Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения «Сказке» Александра Сокурова
Подробнее
Касса четверга: «Повелитель ветра» продолжает лидировать
Подробнее
«Хозяин» Юрия Быкова вошел в программу кинофестиваля в Женеве
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди премьер впереди всех «Анатомия падения»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Повелитель ветра» вновь возглавил прокат
Подробнее
Касса России: «Повелитель ветра» снова стал лидером проката
Подробнее
Американские подростки стали меньше смотреть Netflix
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «По щучьему велению»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 19–22 октября 2023 года
Подробнее
Фильм-концерт Тейлор Свифт идет на $100 млн в США
Подробнее
Стали известны показатели просмотров платформы ВГТРК «Смотрим»
Подробнее
Стриминговый сервис Max появится в 22 европейских странах в 2024 году
Подробнее
Историк кино Наталья Нусинова получила почетную награду на итальянском кинофестивале
Подробнее
Егор Великогло займется разработкой и реализацией стратегии «Иви» по части оригинальных проектов
Подробнее
ИРИ объявил второй конкурс на поддержку дебютантов
Подробнее