Выход третьего «Дэдпула» будет отложен из-за забастовки голливудских актеров

Инсайдеры уверждают, что его дату может занять новый «Капитан Америка»

Забастовка Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) понемногу начала влиять на график релизов следующего года. Deadline сообщает, что ДЭДПУЛ 3 не сможет выйти на экраны 3 мая 2024-го, даже если она прекратится в ближайшие несколько недель.

По информации инсайдеров, картина была завершена лишь наполовину, и потребуется приличное количество времени, чтобы вернуться к работе. Подчеркивается, что это явно только начало грядущих перестановок дат.

Есть вероятность, что на 3 мая вернется КАПИТАН АМЕРИКА: ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР с Энтони Мэки. Первоначально лента была заявлена на эту дату, однако потом ушла на 26 июля. По слухам, фильм уже доснят и находится в большей готовности, чем триквел ДЭДПУЛА.

Обычно Disney предпочитает придерживаться ранее запланированных дат в графике релизов, поэтому если ДЭДПУЛ 3 не будет завершен к 26 июля, он может быть сдвинут на начало ноября или же на 20 декабря – пока там стоит другой проект Marvel, ГРОМОВЕРЖЦЫ, однако работа над картиной была прервана еще в начале мая после начала забастовки сценаристов.

Пока студия официально не объявляла о переносе триквела и воздержалась от комментариев.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ 3