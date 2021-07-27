Нижегородский питчинг дебютантов объявил шорт-лист участников

31 июля в Нижнем Новгороде состоится Питчинг дебютантов веб-сериалов в рамках международного фестиваля Realist Web Fest и Нижегородского молодежного кинофорума. В шорт-лист питчинга было отобрано 10 проектов в двух категориях.

Веб-сериалы с хронометражем до 24 минут:

«Деньги пришли», авторы сценария Евгения Саргина, Юлия Галлямова, режиссер Евгения Саргина, продюсер Елена Гудкова (Москва)

«Дорогие мама и папа», автор сценария Сергей Долженко, режиссер Александр Лисевич, продюсеры Игорь Панкратов, Славяна Целоусова, Сергей Долженко, Андрей Палтусов (Москва, Нижний Новгород)

«Казанова 2.0», авторы сценария Дмитрий Ежов, Сергей Востриков, Павел Косов, режиссер Валерий Костин, продюсеры Сергей Востриков, Павел Косов (Москва)

«Монстры», автор сценария и режиссер Елизавета Кузовникова, продюсер Анна Иванова (Санкт-Петербург)

«Правила жизни Вики Самолетовой», авторы сценария Евгения Саргина, Юлия Галлямова, режиссер Евгения Саргина, продюсер Елена Гудкова (Москва).

Интернет-сериалы свыше 24 минут:

«Мишка на сервере», авторы сценария Андрей Каганских, Кирилл Алёхин, режиссер и продюсер Кирилл Алёхин (Москва)

«Ниже Ада», авторы сценария Екатерина Перфильева, Каролина Бу-Альван (Москва)

«Поэма 02», авторы сценария Юлия Ильина, Марк Эйдельштейн, Егор Дрозд (Москва)

«РандомКоорд. Шаг в пустоту», авторы сценария Маргарита Корж, Андрей Вертелецкий, Татьяна Палей, режиссер Маргарита Корж, продюсеры Юлия Егерева, Дмитрий Бондарь, Андрей Вертелецкий (Москва)

«Ребут», авторы сценария Владимир Болгов, Велимир Русаков (Москва).

В каждой категории победители получат по 500 000 рублей, а также возможную продюсерскую поддержку от партнеров и экспертов конкурса.

В состав Экспертного совета питчинга вошли:

Анна Гудкова – Председатель Экспертного совета, креативный продюсер «1-2-3 Продакшн»

Сергей Тишков – главный редактор импринта Mainstream в издательстве АСТ

Евгений Субочев – менеджер по развитию бизнеса профессионального видео компании Canon по России и СНГ

Светлана Сонина – руководитель направления детского и юношеского кино Okko

Жан Просянов – главный редактор портала «Кино-Театр.Ру»

Мария Токмашева – заместитель главного редактора Digital reporter, руководитель службы новостей портала «Кино-Театр.ру», отборщик международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest

Максим Королев – продюсер.

Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest пройдет в третий раз с 29 июля по 1 августа в Нижнем Новгороде. Он является единственным в России фестивалем, где представлены лучшие веб-проекты со всего мира. Фестиваль участвует в Международном чемпионате веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC), который определяет лучшие веб-проекты во всем мире. Подробнее о программе фестиваля – на сайте.

Нижегородский молодежный кинофорум проводится в рамках Всероссийского молодежного кинофорума. Этапы Всероссийского молодежного кинофорума в этом году проходят в 13 регионах России с общим призовым фондом 20 миллионов рублей.

Основные задачи проекта:

экспертная оценка кинопроектов в формате веб-сериалов, привлечение инвестиций для данных кинопроектов;

проведение образовательных и деловых программ с участием представителей киноиндустрии;

развитие международных и межрегиональных связей, обмен опытом.

Организаторы: Союз кинематографистов России, компания Red Carpet Studio при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon, Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения, продюсерского центра «Moviestart».

27.07.2021 Автор: Виолетта Палий