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Нижегородский питчинг дебютантов объявил шорт-лист участников

Конкурс состоится 31 июля в рамках Realist Web Fest и Нижегородского кинофорума

31 июля в Нижнем Новгороде состоится Питчинг дебютантов веб-сериалов в рамках международного фестиваля Realist Web Fest и Нижегородского молодежного кинофорума. В шорт-лист питчинга было отобрано 10 проектов в двух категориях.

Веб-сериалы с хронометражем до 24 минут:

  • «Деньги пришли», авторы сценария Евгения Саргина, Юлия Галлямова, режиссер Евгения Саргина, продюсер Елена Гудкова (Москва) 
  • «Дорогие мама и папа», автор сценария Сергей Долженко, режиссер Александр Лисевич, продюсеры Игорь Панкратов, Славяна Целоусова, Сергей Долженко, Андрей Палтусов (Москва, Нижний Новгород) 
  • «Казанова 2.0», авторы сценария Дмитрий Ежов, Сергей Востриков, Павел Косов, режиссер Валерий Костин, продюсеры Сергей Востриков, Павел Косов (Москва) 
  • «Монстры», автор сценария и режиссер Елизавета Кузовникова, продюсер Анна Иванова (Санкт-Петербург) 
  • «Правила жизни Вики Самолетовой», авторы сценария Евгения Саргина, Юлия Галлямова, режиссер Евгения Саргина, продюсер Елена Гудкова (Москва).

Интернет-сериалы свыше 24 минут:

  • «Мишка на сервере», авторы сценария Андрей Каганских, Кирилл Алёхин, режиссер и продюсер Кирилл Алёхин (Москва) 
  • «Ниже Ада», авторы сценария Екатерина Перфильева, Каролина Бу-Альван (Москва) 
  • «Поэма 02», авторы сценария Юлия Ильина, Марк Эйдельштейн, Егор Дрозд (Москва) 
  • «РандомКоорд. Шаг в пустоту», авторы сценария Маргарита Корж, Андрей Вертелецкий, Татьяна Палей, режиссер Маргарита Корж, продюсеры Юлия Егерева, Дмитрий Бондарь, Андрей Вертелецкий (Москва) 
  • «Ребут», авторы сценария Владимир Болгов, Велимир Русаков (Москва).

В каждой категории победители получат по 500 000 рублей, а также возможную продюсерскую поддержку от партнеров и экспертов конкурса.

В состав Экспертного совета питчинга вошли:

  • Анна Гудкова – Председатель Экспертного совета, креативный продюсер «1-2-3 Продакшн» 
  • Сергей Тишков – главный редактор импринта Mainstream в издательстве АСТ 
  • Евгений Субочев – менеджер по развитию бизнеса профессионального видео компании Canon по России и СНГ 
  • Светлана Сонина – руководитель направления детского и юношеского кино Okko 
  • Жан Просянов – главный редактор портала «Кино-Театр.Ру» 
  • Мария Токмашева – заместитель главного редактора Digital reporter, руководитель службы новостей портала «Кино-Театр.ру», отборщик международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest
  • Максим Королев – продюсер.

Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest пройдет в третий раз с 29 июля по 1 августа в Нижнем Новгороде. Он является единственным в России фестивалем, где представлены лучшие веб-проекты со всего мира. Фестиваль участвует в Международном чемпионате веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC), который определяет лучшие веб-проекты во всем мире. Подробнее о программе фестиваля – на сайте.

Нижегородский молодежный кинофорум проводится в рамках Всероссийского молодежного кинофорума. Этапы Всероссийского молодежного кинофорума в этом году проходят в 13 регионах России с общим призовым фондом 20 миллионов рублей. 

Основные задачи проекта: 

  • экспертная оценка кинопроектов в формате веб-сериалов, привлечение инвестиций для данных кинопроектов;
  • проведение образовательных и деловых программ с участием представителей киноиндустрии;
  • развитие международных и межрегиональных связей, обмен опытом. 

Организаторы: Союз кинематографистов России, компания Red Carpet Studio при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon, Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения, продюсерского центра «Moviestart».

27.07.2021 Автор: Виолетта Палий

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