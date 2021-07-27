Нижегородский питчинг дебютантов объявил шорт-лист участников
Конкурс состоится 31 июля в рамках Realist Web Fest и Нижегородского кинофорума
31 июля в Нижнем Новгороде состоится Питчинг дебютантов веб-сериалов в рамках международного фестиваля Realist Web Fest и Нижегородского молодежного кинофорума. В шорт-лист питчинга было отобрано 10 проектов в двух категориях.
Веб-сериалы с хронометражем до 24 минут:
- «Деньги пришли», авторы сценария Евгения Саргина, Юлия Галлямова, режиссер Евгения Саргина, продюсер Елена Гудкова (Москва)
- «Дорогие мама и папа», автор сценария Сергей Долженко, режиссер Александр Лисевич, продюсеры Игорь Панкратов, Славяна Целоусова, Сергей Долженко, Андрей Палтусов (Москва, Нижний Новгород)
- «Казанова 2.0», авторы сценария Дмитрий Ежов, Сергей Востриков, Павел Косов, режиссер Валерий Костин, продюсеры Сергей Востриков, Павел Косов (Москва)
- «Монстры», автор сценария и режиссер Елизавета Кузовникова, продюсер Анна Иванова (Санкт-Петербург)
- «Правила жизни Вики Самолетовой», авторы сценария Евгения Саргина, Юлия Галлямова, режиссер Евгения Саргина, продюсер Елена Гудкова (Москва).
Интернет-сериалы свыше 24 минут:
- «Мишка на сервере», авторы сценария Андрей Каганских, Кирилл Алёхин, режиссер и продюсер Кирилл Алёхин (Москва)
- «Ниже Ада», авторы сценария Екатерина Перфильева, Каролина Бу-Альван (Москва)
- «Поэма 02», авторы сценария Юлия Ильина, Марк Эйдельштейн, Егор Дрозд (Москва)
- «РандомКоорд. Шаг в пустоту», авторы сценария Маргарита Корж, Андрей Вертелецкий, Татьяна Палей, режиссер Маргарита Корж, продюсеры Юлия Егерева, Дмитрий Бондарь, Андрей Вертелецкий (Москва)
- «Ребут», авторы сценария Владимир Болгов, Велимир Русаков (Москва).
В каждой категории победители получат по 500 000 рублей, а также возможную продюсерскую поддержку от партнеров и экспертов конкурса.
В состав Экспертного совета питчинга вошли:
- Анна Гудкова – Председатель Экспертного совета, креативный продюсер «1-2-3 Продакшн»
- Сергей Тишков – главный редактор импринта Mainstream в издательстве АСТ
- Евгений Субочев – менеджер по развитию бизнеса профессионального видео компании Canon по России и СНГ
- Светлана Сонина – руководитель направления детского и юношеского кино Okko
- Жан Просянов – главный редактор портала «Кино-Театр.Ру»
- Мария Токмашева – заместитель главного редактора Digital reporter, руководитель службы новостей портала «Кино-Театр.ру», отборщик международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest
- Максим Королев – продюсер.
Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest пройдет в третий раз с 29 июля по 1 августа в Нижнем Новгороде. Он является единственным в России фестивалем, где представлены лучшие веб-проекты со всего мира. Фестиваль участвует в Международном чемпионате веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC), который определяет лучшие веб-проекты во всем мире. Подробнее о программе фестиваля – на сайте.
Нижегородский молодежный кинофорум проводится в рамках Всероссийского молодежного кинофорума. Этапы Всероссийского молодежного кинофорума в этом году проходят в 13 регионах России с общим призовым фондом 20 миллионов рублей.
Основные задачи проекта:
- экспертная оценка кинопроектов в формате веб-сериалов, привлечение инвестиций для данных кинопроектов;
- проведение образовательных и деловых программ с участием представителей киноиндустрии;
- развитие международных и межрегиональных связей, обмен опытом.
Организаторы: Союз кинематографистов России, компания Red Carpet Studio при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon, Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения, продюсерского центра «Moviestart».
27.07.2021 Автор: Виолетта Палий