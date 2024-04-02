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В России могут ввести законопроект по урегулированию дипфейков в культурном поле

Автор: Илья Кувшинов

2 апреля 2024

Об этом заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская

После новости о том, что в грядущей семейной комедии МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ появится воссозданный при помощи компьютерных технологий Юрий Никулин, вновь начались дискуссии о целесообразности использования дипфейков в культурном поле.

По информации «Известий», в Госдуме сейчас ведется разработка законопроекта, который бы мог регулировать понятие «дипфейк» в российском правовом поле.

«Законопроект находится на стадии предварительной подготовки. Говорить о сроках его внесения пока преждевременно. Это слишком тонкая, деликатная материя, которая с точки зрения законодательной никак не описана. Это целина, которую нам надо пройти», – заявил депутат Александр Хинштейн.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, в свою очередь, заявила в официальном телеграм-канале, что рабочее совещание по законодательному урегулированию использования дипфейков в культурном поле также запланировано на ближайшее время. «Мы в комитете поизучали опыт мирового, прежде всего американского кинематографа в части использования дипфейков. Ух, какая там озабоченность по этому поводу. Никаких «ура, дуй до горы» даже у них. Бездушные клоны, попытка возместить потерю живого и близкого движущейся куклой — это психологически очень опасно. И для отдельного человека, и для общества в целом», – подчеркнула она.

Стоит отметить, что МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ – не первый российский киноопыт работы с дипфейками: в 2022 году Первый канал с помощью искусственного интеллекта «оживил» Владислава Галкина в сериале «Диверсант. Идеальный штурм». Также в прошлом году Константин Эрнст заявлял, что планирует сделать ремейк СЕМИ САМУРАЕВ Акиры Куросавы с цифровыми копиями советских актеров.

Фото: кадр из сериала «Диверсант. Идеальный штурм»

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