Дэнзел Вашингтон планирует уйти из режиссуры

Об этом в рамках спецпроекта Variety рассказал Спайк Ли

Брэдли Купер и Спайк Ли стали участниками ежегодного спецпроекта Variety “Directors on Directors”, в рамках которого режиссеры, претендующие на награды в текущем сезоне, общаются с коллегами по цеху. Большая часть разговора касалась новой работы Купера – байопика про композитора Леонарда Бернстайна МАЭСТРО – однако в какой-то момент речь зашла о Дэнзеле Вашингтоне.

По словам Ли, двукратный обладатель премии «Оскар» не планирует больше снимать кино. «Он сказал мне, что завязал с режиссурой», – отметил постановщик.

Сам Вашингтон пока никак не комментировал заявления своего друга и коллеги. За свою карьеру он снял четыре фильма: ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА, БОЛЬШИЕ СПОРЩИКИ, ОГРАДЫ и ДНЕВНИК ДЛЯ ДЖОРДАНА – последний из них вышел на экраны в 2021 был году и был разгромлен критиками.

Фото: кадр со съемок фильма ОГРАДЫ