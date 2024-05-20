Арнольд Шварценеггер и Дэнни ДеВито готовят новый совместный фильм

Лента разрабатывается на Warner Bros.

Еще один комедийный тандем вновь вернется на экраны спустя годы: Дэнни ДеВито рассказал на премьере фильма ЧИСТИЛЬЩИК БАССЕЙНОВ, что он в ближайшее время вновь поработает с Арнольдом Шварценеггером.

«Мы давно хотели сделать что-то вместе и говорили об этом не один год. Сейчас что-то наклевывается, уже вовсю ведется работа над сценарием», – заявил он.

По словам ДеВито, лента разрабатывается на Warner Bros. Пока неизвестно, будет ли это продолжение какой-то из их совместных работ, вроде ДЖУНИОРА или БЛИЗНЕЦОВ, или же окажется оригинальным проектом.

В последний раз Шварценеггер и ДеВито появлялись вместе на церемонии вручения премии «Оскар», где объявляли победителей в категории «Лучший монтаж».

Фото: кадр из фильма БЛИЗНЕЦЫ