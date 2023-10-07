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В России утверждена премия за лучшие диалоги в кино

Автор: Юлия Шампорова, Илья Кувшинов

7 октября 2023

Первая церемония вручения премии «Диалоги в кино» состоится 30 ноября в Театре Ермоловой

Продюсер Александр Акопов и сценарист Александр Цыпкин объявили о создании первой кинематографической премии «Диалоги в кино», которая, как можно догадаться из названия, отметит лучшие диалоги в кино и сериалах.

«Идея премии возникла, когда я в очередной раз спросил кого-то из процитировавших БРИЛЛИАНТОВУЮ РУКУ – знают ли они автора сценария? Такое происходит постоянно, поэтому мне захотелось как-то отметить сценаристов, но именно в контексте диалогов – ведь именно из них крылатые цитаты и расходятся в народ, – рассказал БК Александр Цыпкин. – Я обсудил эту идею с Александром Акоповым, который ее поддержал, отшлифовал и превратил в большой содержательный проект».

Цыпкин также отметил, что при помощи новой премии хочет повысить узнаваемость сценаристов среди обычных зрителей. «Хотелось бы сделать из них рок-звезд», – подчеркнул он.

Премия будет присуждаться в следующих номинациях:
– Лучший комедийный диалог;
– Лучший драматический диалог;
– Лучшие диалоги в полнометражном фильме;
– Лучшие диалоги в сериале;
– Лучшие диалоги в короткометражном фильме;
– Лучшие диалоги в адаптированном фильме или сериале;
– Лучший сценарный дебют;
– Диалог с самим собой;
– Лучшая сцена. Зрительское голосование в VK;
– Спецприз от Independent Media.

Претендовать на получение премии могут отечественные полнометражные и короткометражные фильмы и сериалы, выходившие в прокат или на онлайн-платформах с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года.

Помимо Александра Цыпкина и Александра Акопова в постоянный совет премии вошли: актеры Олег Меньшиков и Константин Хабенский, продюсер Вадим Горяинов, шоураннер, сценарист и режиссер Александра Ремизова и кинокритик Егор Москвитин, который также выступит председателем отборочной комиссии.

«У нас многоступенчатая система отбора, – заявил Цыпкин. – Во-первых, я хочу обзвонить лидеров рынка, экспертов – к счастью, знаю почти всех лично – и спросить, какой, по их мнению, проект был с точки зрения диалогов лучшим в этом году. Также мы устроим голосование в Сети. Плюс, у нас прекрасная отборочная комиссия, поэтому надеюсь, что сами каналы и платформы будут подавать заявки. Думаю, что никто не останется незамеченным, но надо понимать, что любая премия всегда носит какой-то субъективный характер. Ну, что же делать… Все объективные премии у нас будут в несколько иных инстанциях – небесных. А пока будем оперировать подходом, который свойственен человеку».

Первая церемония вручения премии «Диалоги в кино», которая пройдет при поддержке «Института кино» НИУ ВШЭ, состоится 30 ноября в Театре Ермоловой. В жюри – актер Николай Фоменко, комик Евгений Чебатков, журналист Алена Долецкая, писатель и сценарист Сергей Минаев и глава Института когнитивных исследований СПбГУ, профессор Татьяна Черниговская.

«Премий много не бывает, – подытожил Цыпкин. – Просто в силу того, что помимо каких-то материальных доказательств успеха нужны и нематериальные. А что, как не признание коллег или зрителей, является доказательством того, что твое творчество кому-то нужно? Поэтому мне кажется, что лишней премия не будет».

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