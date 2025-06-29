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Вин Дизель пообещал возвращение Пола Уокера в финальном «Форсаже»

Автор: Илья Кувшинов

29 июня 2025

Фильм предваритель запланирован к выходу на апрель 2027 года

На минувшей неделе звезда ФОРСАЖА Вин Дизель появился на сцене фестиваля Fuel Fest 2025, чтобы рассказать о деталях заключительного фильма серии.

В частности, он объявил о том, что в картине вновь появится персонаж Пола Уокера:

«Студия сказала мне: "Вин, можем ли мы выпустить последний фильм в апреле 2027 года?“. Я ответил: "Есть три условия. Первое – франшиза вернется в Лос-Анджелес. Второе – мы вернемся к автомобильной культуре, к уличным гонкам. А третье – воссоединим Дома и Брайана О’Коннора», – рассказал Дизель.

Напомним, что Уокер погиб в автокатастрофе в ноябре 2013 года, когда съемки ФОРСАЖА 7 были близки к завершению. Работа над проектом приостановилось на несколько месяцев, а для сцен, в которых должен был участвовать актер, использовались либо архивные кадры, либо его братья Коди и Калеб.

Стоит отметить, что заявление Дизеля на Fuel Fest было сделано в присутствии одного из них.

Фото: кадр из фильма ФОРСАЖ 5

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