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Барометр «Оскара»: объявлены лауреаты премии Гильдии режиссеров США

Автор: БК

19 февраля 2023

Создатели «Все везде и сразу» опередили Спилберга и Кэмерона

В Лос-Анджелесе объявили обладателей 75-й премии Американской гильдии режиссеров. Главный приз — за лучшую режиссуру полнометражного художественного фильма — достался дуэту Дэниэла Квана и Дэниэла Шайнерта за картину ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ. Абсурдистская комедия смогла обойти ФАБЕЛЬМАНОВ Стивена Спилберга, БАНШИ ИНИШЕРИНА Мартина МакДоны, ТАР Тодда Филда и ТОП ГАН: МЭВЕРИК Джозефа Косински. Без наград остались Джеймс Кэмерон (АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ) и Баз Лурманн (ЭЛВИС). Оба сняли популярные фильмы, номинированные на «Золотой Глобус» и «Выбор критиков».

Эта премия считается почти безукоризненным индикатором будущего успеха на «Оскаре». За 74 предыдущих года ее существования обладатели приза Гильдии выигрывали главную кинонаграду Голливуда 66 раз. Так произошло и в 2022 году, когда Джейн Кэмпион за картину ВЛАСТЬ ПСА сначала получила премию Гильдии, а затем одержала победу в оскаровской гонке.  В начале 2023 года ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ стал триумфатором премии Ассоциации кинокритиков США. Он победил в пяти номинациях, включая «Лучший фильм».

Сериальные призы собрал НВО. В номинации «Лучший телефильм или сериал» победила Хелен Шейвер, работавшая над восьмой серией шоу СТАНЦИЯ ОДИННАДЦАТЬ. Награда лучшему постановщику драматического сериала отошла Сэму Левинсону, автору пятой серии второго сезона ЭЙФОРИИ. Лучшим режиссером комедийного сериала назван Билл Хейдер (БАРРИ).

Премией за лучший режиссерский дебют была отмечена работа Шарлотты Уэллс над драмой СОЛНЦЕ МОЕ. Главным документалистом признана Сара Доса за картину об ученых-вулканологах ОГОНЬ ЛЮБВИ.

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