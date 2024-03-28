Интеграция Disney+ и Hulu завершена

Совместная библиотека обеих платформ обойдется зрителям в $9,99 ежемесячно за тариф с рекламой

С 27 марта пользователи Disney+ в США смогут в полной мере насладиться контентом Hulu – The Walt Disney Company завершила интеграцию платформы в свой стриминг.

Совместная библиотека обеих платформ обойдется зрителям в $9,99 ежемесячно за тариф с рекламой или в $19,99 за пакет Premium.

И Disney+, и Hulu продолжат работать как отдельные стриминги – так или иначе, пользователи, у которых есть только Disney+, получат возможность доступа к контенту Hulu за дополнительные $2 в месяц.

Отмечается, что помимо библиотеки Hulu, обновленное приложение Disney+ включает в себя улучшение пользовательского опыта.

Фото: Disney+