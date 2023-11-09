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Disney намерена урезать расходы на производство в 2024 году

Автор: Илья Кувшинов

9 ноября 2023

По словам Боба Айгера, компания сконцентрируется на больших фильмах

The Walt Disney Company отчиталась о результатах своей работы за полный финансовый год и четвертый квартал 2023-го.

По сообщению The Hollywood Reporter, временный финансовый директор Disney Кевин Лэнсберри заявил, что компания намерена сократить расходы на развлекательный контент на $4,5 млрд – правда, без учета последствий забастовок.

Отмечается, что Disney закладывала на этот год в районе $30 млрд, однако потрачено было чуть меньше ($27 млрд) из-за забастовок гильдий сценаристов и актеров, а также новой политики главы конгломерата Боба Айгера. Лэнсберри добавил, что потребуется несколько лет на то, чтобы основная часть сэкономленных средств отразилась в прибыли и убытках из-за сроков амортизации. По словам самого Айгера, в новом финансовом году Disney сконцентрируется на больших фильмах, что позволит сократить некоторые инвестиции в сериалы.

Сообщается, что общая выручка компании в четвертом квартале 2023 года выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составила $21,2 млрд. Больше всего медиагигант доволен работой стриминга Disney+. В течение квартала количество пользователей сервиса увеличилось на 7 млн и достигло 112,6 млн человек. Компания по-прежнему рассчитывает выйти на рентабельность потокового вещания к концу финансового года 2024-го – на этот раз убытки от стриминга снизились с $1,41 млрд за прошлый год до $387 млн в этом.

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