Disney занимается исследованием искусственного интеллекта

Информация о возможном создании подразделения пришла накануне 100 дня забастовки Гильдии сценаристов

Несмотря на активные протесты кинематографистов в Голливуде, медиахолдинг The Walt Disney Company сформировал группу для изучения искусственного интеллекта и возможностей его применения в индустрии развлечений.

По сообщению агентства Reuters, подразделение было открыто еще до начала забастовки Гильдии сценаристов, одним из важнейших требований которой является ввод ограничений на использование нейросетей в киноиндустрии. Три разных источника подтвердили изданию, что созданная внутри Disney группа планирует не только разрабатывать ИИ-приложения своими силами, но и сотрудничать с другими стартапами из этой сферы.

Конгломерат также продолжает набор специалистов в области искусственного интеллекта: утверждается, что на данный момент открыто сразу 11 вакансий, затрагивающих каждый уголок компании – от киноподразделения Walt Disney Studios до тематических парков и маркетинговой команды.

Представители Disney отказались от комментариев.

Искусственный интеллект – очень сложная тема для Голливуда, где сценаристы и актеры рассматривают его как угрозу их рабочим местам. Так или иначе, за нейросетями возможное будущее: инсайдеры подчеркивают, что большинство возрастных медиакомпаний должны разобраться в ИИ, чтобы не устареть.

Стоит отметить, что Disney крайне осторожно говорит об искусственном интеллекте на публике: например, для того, чтобы омолодить Харрисона Форда для нескольких сцен пятого ИНДИАНЫ ДЖОНСА, студия частично воспользовалась ИИ-технологиями, однако упор во всех пресс-релизах делался на кропотливую работу более 100 художников, потративших три года на решение этой задачи.

Фото: кадр из фильма ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ