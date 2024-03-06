Disney отменил несколько картин в рамках масштабной реорганизации производства студии

Об этом заявил генеральный директор Боб Айгер

На этой неделе генеральный директор The Walt Disney Company Боб Айгер выступил на конференции в Сан-Франциско, где поделился деталями масштабной реорганизации производства студии. По словам медиамагната, он делает все, чтобы преодолеть трудные времена, в которые попала Disney.

«Приходится убивать проекты, в которые ты больше не веришь, а это нелегко. Кинобизнес работает так, что ты либо уже начал ими заниматься, либо у тебя есть невозвратные траты, либо пострадают взаимоотношения с творческой командой… Это непросто, но приходится принимать трудные решения. И мы тоже так делали. Студия раньше не афишировала подобное публично, однако мы действительно отменили несколько проектов, показавшихся нам слабыми», – сказал Айгер.

Он также не считает, что зрители устали от кинокомиксов – по его мнению, проблема в качестве картин. «Многие полагают, что проблема в зрителях, но нет – они просто хотят увидеть хорошее кино. Сделайте хороший продукт, и они придут. В истории есть множество примеров – как у нашей студии, так и у конкурентов. Вот, например, ОППЕНГЕЙМЕР – невероятное кино. Очень важно сфокусироваться на контенте. Именно поэтому мы сократили производство фильмов и сериалов Marvel. Тем не менее я все еще верю в команду студии и в интеллектуальную собственность, которую мы создаем. У нас планы на годы вперед», – подчеркнул медиамагнат.

Айгер добавил, что он лично проводит много времени с творческими коллективами, смотрит рабочие сборки фильмов по три-пять раз и дает детальные правки, которые, на его взгляд, приводят к улучшению контента.

Говоря о грядущих проектах Disney, он похвалил ПЛАНЕТУ ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО, назвав ее «одним из лучших фильмов франшизы» (тем временем, по информации инсайдеров, отзывы с тест-показов оказались крайне неутешительными), а ДЭДПУЛ И РОСОМАХА, по его словам, должен стать «одной из самых успешных лент Marvel за много лет».

Фото: The Walt Disney Company