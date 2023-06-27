Восемь релизов Disney принесли компании убыток в $890 млн

Производство восьми картин обошлось примерно в $2,75 млрд

Аналитик кассовых сборов Valiant Renegade подсчитал, что Walt Disney Co. потеряла более $890 млн на своих последних восьми студийных релизах.

Картины, которые привели к потерям, включают БАЗЗ ЛАЙТЕР, ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ, СТРАННЫЙ МИР, ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА, ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ, РУСАЛОЧКА и ЭЛЕМЕНТАРНО.

Производство восьми фильмов обошлось примерно в $2,75 млрд, но принесло только $1,86 млрд. Подсчеты не включают затрат на маркетинг.

Аналитики осторожно полагают, что перечисленные тайтлы все же смогут «взять свое» за счет публикации на стриминге Disney Plus.

Valiant Renegade отметил, что последний провал Диснея — ЭЛЕМЕНТАРНО, бюджет которого, как говорят, составляет $200 млн, сумел освоить за первый уикенд лишь $29 млн, что является самым низким показателем за 28-летнюю историю Pixar. На данный момент релиз собрал скромные $65 млн внутри страны.

Прогнозы Valiant Renegade о грядущих сборах нового «Индианы Джонса» так же неутешительны. Часть экспертов связывает финансовый неуспех с личностью Латондры Ньютон, которая отвечала за дайверсити в «мышином доме» с 2017 года.

Фото: кадр из мультфильма ЭЛЕМЕНТАРНО