Компания Disney потеряла $195 млн из-за закрытия канала Disney Channel в России

За второй квартал 2022 года число подписчиков сервиса Disney+ увеличилось почти на 8 млн

12 мая Walt Disney Company представила финансовый отчет за второй квартал 2022 года. Так, закрытие телеканала Disney Channel в России обошлось американской компании в $195 млн убытков.

В марте компания Disney объявила о приостановке работы всех своих подразделений в России, включая издание журнала National Geographic, вещание Disney Channel, выпуск контента и лицензирование продукции. Неделей ранее компания приостановила кинопрокат своих проектов в нашей стране. Тогда финансовый директор Disney Кристин Маккарти отметила, что Россия и Украина составляют лишь порядка 2% от бизнеса компании.

При этом квартальная выручка Disney выросла на 23% год к году, до $19,25 млрд, при прогнозируемых $20,05 млрд. Чистая прибыль составила $470 млн по сравнению с $901 млн в аналогичный период 2021 года.

Кроме того, число подписчиков видеосервиса Disney+ увеличилось до 137,7 млн, что на 7,9 млн пользователей больше показателей прошлого квартала. Исполнительный директор компании Роберт Чапек подтвердил, что к 2024 финансовому году ожидается прирост количества подписчиков сервиса до 230–260 млн.

Стоимость акции Walt Disney 11 мая на закрытии составила $105,21 (-2,29%). Уже сегодня на 15:25 мск цена акций опустилась до $99,3 за бумагу. С начала 2022 года бумаги Walt Disney подешевели на 32,93%.