top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Компания Disney потеряла $195 млн из-за закрытия канала Disney Channel в России

Компания Disney потеряла $195 млн из-за закрытия канала Disney Channel в России

Автор: Виолетта Палий

12 мая 2022

За второй квартал 2022 года число подписчиков сервиса Disney+ увеличилось почти на 8 млн

12 мая Walt Disney Company представила финансовый отчет за второй квартал 2022 года. Так, закрытие телеканала Disney Channel в России обошлось американской компании  в $195 млн убытков.

В марте компания Disney объявила о приостановке работы всех своих подразделений в России, включая издание журнала National Geographic, вещание Disney Channel, выпуск контента и лицензирование продукции. Неделей ранее компания приостановила кинопрокат своих проектов в нашей стране. Тогда финансовый директор Disney Кристин Маккарти отметила, что Россия и Украина составляют лишь порядка 2% от бизнеса компании.

При этом квартальная выручка Disney выросла на 23% год к году, до $19,25 млрд, при прогнозируемых $20,05 млрд. Чистая прибыль составила $470 млн по сравнению с $901 млн в аналогичный период 2021 года.

Кроме того, число подписчиков видеосервиса Disney+ увеличилось до 137,7 млн, что на 7,9 млн пользователей больше показателей прошлого квартала. Исполнительный директор компании Роберт Чапек подтвердил, что к 2024 финансовому году ожидается прирост количества подписчиков сервиса до 230–260 млн.

Стоимость акции Walt Disney 11 мая на закрытии составила $105,21 (-2,29%). Уже сегодня на 15:25 мск цена акций опустилась до $99,3 за бумагу. С начала 2022 года бумаги Walt Disney подешевели на 32,93%.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Премьера «Доктора Стрэнджа» в Казахстане не состоялась в назначенную дату
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в апреле 2022 года
Подробнее
Российское подразделение Universal впервые с 1 марта обновило график релизов
Подробнее
10 потенциальных российских кинохитов, которые могут спасти прокат
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России со 2 по 8 мая
Подробнее
Кинотеатральные сборы по итогам апреля упали более чем на треть
Подробнее
Оборудование для кинотеатров вошло в перечень товаров для параллельного импорта
Подробнее
Власти Москвы утвердили меры поддержки кинотеатров, кинопроизводства и студентов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «1941. Крылья над Берлином» вырвались в лидеры
Подробнее
«Ряд 19» стал самым успешным российским фильмом за рубежом в первом квартале 2022 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Артек» выигрывает уикенд второй раз подряд
Подробнее
Российские онлайн-кинотеатры выступили против принудительного лицензирования контента
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 12–15 мая 2022 года
Подробнее
Официальная касса России: тройку лидеров бокс-офиса составили новинки
Подробнее
Касса четверга: фильм «1941: Крылья над Берлином» продолжает лидировать
Подробнее
Американская касса: «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» стартует немного ниже прогнозов
Подробнее
Предварительная касса расширенного уикенда: «Артек» отрывается от преследователей
Подробнее
Алексей Мордашов продал долю в «Национальной Медиа Группе»
Подробнее
Russian Film Festival в 2022 году пройдет с фокусом на Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку
Подробнее
Международная касса: новый «Доктор Стрэндж» показал второй старт за время пандемии
Подробнее