Disney сообщил о доходах и убытках

Конгломерат превзошел свою цель по экономии средств в размере $5,5 млрд

Квартальный отчет The Walt Disney Co. наглядно продемонстрировал, какое влияние на компанию оказала недавняя реструктуризация, проведенная Бобом Айгером. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам генерального директора Disney, конгломерат превзошел свою первоначальную цель по экономии средств в размере $5,5 млрд. Стоит отметить, что компания сократила около 7 тыс сотрудников, причем большая часть увольнений произошла еще в прошлом квартале.

Айгер отметил, что убытки действительно уменьшились – в этот раз они составили $512 млн, что сравнительно меньше, чем прошлогодние $1,1 млрд и $659 млн два года назад. Общий доход Disney за этот квартал составил $22,3 млрд, что на 4% выше результата прошлого года. Генеральный директор ожидает, что тремя столпами роста для компании в будущем станут киностудии, парки развлечений и стриминг, каждый из которых неразрывно связан с брендом Disney.

Что касается сервиса покупки контента напрямую (DTC) – здесь доход холдинга вырос на 9% до $5,5 млрд, однако убытки также увеличились до $512 млн. Утверждается, что подразделению помогли низкие затраты стриминговых сервисов Disney+ и ESPN+, а также высокий операционный доход сервиса Hulu. Компания также сэкономила деньги, когда не стала продлевать права на трансляцию матчей Индийской премьер-лиги по крикету. В свою очередь, это стало причиной большого оттока клиентов местного сервиса Disney+ Hotstar, потерявшего около 12,5 млн подписчиков за минувший квартал.

Айгер заявил, что компания планирует повысить цены на безрекламные месячные тарифы своих стримингов и запустить новый премиальный пакет, в который войдут подписки на Disney+ и Hulu – его стоимость будет значительно меньше, чем отдельные месячные тарифы каждого из них. Также Disney работает над ограничением совместного использования паролей подписчиками стриминговых сервисов. Ожидается, что новый подход к монетизации будет внедрен уже в 2024 году.