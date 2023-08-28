Disney отказывается от своих сериалов в целях экономии средств

Жертвами сервиса стали еще невышедшие «Капитан Немо» и «Хроники Спайдервика»

Disney продолжает убирать сериалы с собственных стриминговых сервисов – по сообщению Deadline, на этот раз конгломерат решил отказаться от двух проектов, которые даже еще не вышли на Disney+.

Жертвами нового плана Боба Айгера стали британский сериал «Капитан Немо» по роману Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой» и новая экранизация детского фэнтези «Хроники Спайдервика». Съемки обоих проектов уже были завершены, и теперь производственные компании ищут для шоу новые дома.

Стриминговый гигант также закрыл драмеди «Доктор Дуги Камеалоха» после второго сезона. Сериал, вдохновленный ситкомом ABC «Доктор Дуги Хаузер» с Нилом Патриком Харрисом, рассказывал о 16-летнем вундеркинде, совмещающем многообещающую медицинскую карьеру и жизнь подростка.

В мае этого года Disney удалила более 50 наименований из каталога своих сервисов Disney+ и Hulu: среди них были как лицензированные проекты, так и оригинальный контент – вроде сериальных продолжений УИЛЛОУ и МОГУЧИХ УТЯТ.

Инсайдеры также отмечают, что студия планирует пересмотреть отношение к сторонним проектам и сделать упор на интеллектуальную собственность Disney – вроде грядущего телесериала по мотивам книг о Перси Джексоне издательства Hyperion Books, которое принадлежит конгломерату.

Фото: кадр со съемок сериала «Капитан Немо»